Erzurum'da elma şekerli karne dağıtımı

ERZURUM'da, 173 bin 611 öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine karnelerini veren Vali Okay Memiş, okul idaresinin hazırladığı elma şekerlerini de ikram etti.

Yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle Sabancı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte birinci sınıf öğrencilerinin yanına giden Vali Okay Memiş, çocuklarla sohbet etti. Okuma- yazma öğrenen çocukları tebrik eden Vali Memiş, tek tek karnelerini verdi. Vali Memiş, öğrencilere okul idaresi tarafından hediye olarak hazırlanan elma şekerlerini de ikram etti. Sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıtan Vali Memiş, okullarda oyunlar eşliğinde eğitim ve öğretim verildiğini söyledi. Elma şekerlerinin okul idaresinin bir hediyesi olduğunu belirten Vali Memiş, "Çocuklarımızı hayata yetiştirmeye çalışıyoruz. Erzurum olarak hem Türkiye'deki illerimizle hem de dünya ile yarış içindeyiz. Milli manevi değerlere uygun, ülkesini, vatanını, toplumu seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bilim, fen, teknoloji, ileri demokrasi, insan hakları, adalet gibi çok önemli erdemleri onlara vererek yetiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan Erzurum'da çok güzel okullar bulunduğunu anlatan Vali Memiş, "Çok iyi yetişmiş öğretmenlerimiz var. Eğitimde hedeflerimiz var, bulunduğumuz sıradan en az 10 basamak yükselmeyi istiyoruz. 2023 hedefimizde eğitimde ilk 10 vilayet arasına girmek var. Bunu öğretmenlerimizle, okul idarecilerimizle, veli ve öğrencilerimizle başaracağız" dedi.

Erzurum'da 9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı, bugün çalan zille sona erdi. Erzurum'da 12 bin 24 öğretmen ve 173 bin 611 öğrenci 15 günlük tatile başladı.