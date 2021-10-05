Erdoğan, Akademik yıl açılışında konuştu; Banklarda yatanlar terörist

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Yükseköğretimde, bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim-öğretime başlamanın sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

“OKUL, İLÇE VEYA İL ÇAPINDA BİR KAPANMA KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUZ”

Konuşmasının başında, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yılı’nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılı Mart ayından itibaren koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak, bunun yüz yüze eğitim-öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Hükûmet olarak her kademedeki eğitim kurumlarımızı belirlenen vakitte faaliyete geçirmek için her türlü tedbiri aldık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. Millî Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediler. Hâlihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir” açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğrenciler için "Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt sorunu protesto edenlere ise "Parklarda bankların üzerinde sere serpe yatanlar bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi'de olduğu gibi teröristler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık.

71 bin okulumuzun tamamını açıktır, şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmişti. Durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanmayı kesinlikle düşünmüyoruz.

Üniversitelerimizde de eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. 1990’lı yılların sonunda dahi Türkiye’de 18-22 yaşlarındaki gençlerin okullaşma oranı yüzde 15’lerin altındaydı.

1990’lı yılların ortasından itibaren anti demokratik uygulamalarda toplumsal gerilimlerin merkezine yerleşmişti.

“BUNLAR ÜNİVERSİTELERİN İÇERİSİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLERDİR”

Salgın döneminde pek çok alanda gereken altyapıya sahip olduğumuzu hep birlikte gördük. Artık belirleyici konuma gelmemiz gereken bir döneme geldik.

Bazılarının her konuda olduğu gibi yükseköğretim konusunda da yapılanları takdir etmek gibi bir derdi olmadığını üzüntüyle takip ediyoruz.

Hele hele rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye’yi ben kabullenemiyorum. Böyle öğrenciler bize gerekmez. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üzerine çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz.

Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir. Gelişmiş ülkeleri geride bıraktığımız bir kapasite var.

Ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen hiçbir gencimizin maddi kaynak sıkıntısı çekmemesi için eşi benzeri görülmemiş adımlar attık.

“PARKLARDA, SERE SERPE YATANLAR TERÖRİSTLER”

Yurt sayımızı 190’dan 794’e çıkardık. Yurtlarımızın fiziki şartlarını iyileştirdik. Eskiden 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz artık 3-4 kişilik otel standardında odalara sahiptir.

Türkiye’de 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesiyle en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.

Nedir o Allah aşkına? Parklarda bankların üzerinde yatanlar. Bunlar öğrenci mi? Bunlar aynı Gezi’de olduğu gibi teröristler.

Biz öğrenciye en büyük saygıyı gösteren bir iktidarız. Göreve geldiğimizde verilen burs 45 liracıktı. Şu an 650 liraya çıktık. Nereden nereye.