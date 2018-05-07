Enver Yücel: "Geleceğin Kampüsünü açmayı hedefledik"

İSTANBUL, () BAHÇEŞEHİR Koleji 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında İstanbul Nakkaştepe'de, "FutureCampus" temasıyla eğitime başlayacak Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nü tanıttı. Öğrencilere drone ve sanal gerçeklik laboratuvarı gibi imkânların da sunulduğu kampüsün tanıtım toplantısında, dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi ve eğitimci Maarit Rossi ile yapılacak iş birliği de duyuruldu.

Kampüsün açılışında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nün dünyanın en iyi okullarından biri olmasını hedeflediklerini belirtti ve "Dünyanın en iyi okullarının neredeyse tümünü yerinde, bizzat inceledim. Başarının anahtarı; fiziksel koşullar, uygulanan müfredat ve bu müfredatı en iyi metotlarla öğrencilere sunan öğretmenler. Bunların sentezi dünya standartlarında başarıyı getirir. “FutureCampus” temasıyla açacağımız bu kampüsümüzün, dünyanın en iyi kampüslerinden birisi olmasını hedefliyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ UZAYA NANO UYDU GÖNDERMEK OLACAK"

Kalkınmanın tek yolunun eğitimden geçtiğinin altını çizen Yücel, "Bütün dünya şimdinin değil, geleceğin eğitimine odaklanmış durumda. Biz de bu vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimizi fabrikasyon bir eğitimle değil, geleceğin eğitim anlayışıyla yetiştiriyoruz. Robotik takımımız başta olmak üzere, uluslararası yarışmalarda öğrencilerimizin birincilikleri de bunu kanıtlıyor. Bizler ‘yapacağız’değil, 'yaptık' diyoruz. Eğitim sektöründe birçok ilke imza attık. Akademik kadromuzu güçlendirmek için dünyanın en başarılı ülkesi olan Finlandiya’dan feyz alıyoruz. Oradan çok önemli isimler okulumuza akademik danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimize ABD ve Finlandiya’da eğitimler aldıracağız. Bu kampüste düşünen, sorgulayan, hayal eden ve başaran öğrenciler yetiştireceğiz. Burada eğitim alan öğrencilerin hedefi sadece sınavlarda başarı elde etmek değil, bu kampüsteki öğrencilerin hedefi uzaya nano uydusu fırlatmak, ülkesi için üretmek olacak" dedi.

“BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİNİN YARATICILARINDAN MAARİT ROSSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK”

Dünyaca ünlü matematikçi ve eğitimci Finlandiyalı Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapacak. PISA sınavlarında yakaladığı başarı ile dünyanın rüya eğitim sistemi olarak nitelendirdiği Finlandiya müfredatının baş mimarlarından olan Maarit Rossi, deneyimlerini iş birliği yapacağı Bahçeşehir Koleji ile Türkiye’ye kazandıracak. Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen Maarit Rossi, Ankara, İzmir ve İstanbul’da Bahçeşehir Koleji kampüslerinde velilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Velilere matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapan Rossi, Bahçeşehir Koleji öğretmenleriyle birlikte de bir dizi workshop gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Maarit Rossi, matematiğin ilginç, eğlenceli bir ders olması gerektiğini ama aynı zamanda da anlamlı olması gerektiğini belirtti. Rossi, Bahçeşehir Kolejindeki eğitim ortamında etkilendiğini belirttiği konuşmasında, Bahçeşehir Kolejiyle birlikte heyecan verici projeler gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

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