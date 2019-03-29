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Engelli çocuklardan ağaç dikme etkinliği

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Mart () - Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli çocuklar, okullarının bahçesine ağaç diktiler. Toplam 5 bin metrekarelik...

Engelli çocuklardan ağaç dikme etkinliği

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Mart () - Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören engelli çocuklar, okullarının bahçesine ağaç diktiler.
Toplam 5 bin metrekarelik kullanım alanlı İlk, orta ve liseyi içinde barındıran Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte okullarının bahçesine ağaç diktiler. Öğrenciler ağaç dikmenin mutluluğunu öğretmenleri ile yaşadılar. Annesinin adını taşıyan okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla ilgilenen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, sosyal medya hesabından çocukların ağaç dikme fotoğrafını paylaşarak her sınıfın bir meyve ağacı olacağını duyurdu.
Kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor
Limak Vakfı tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor. Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu.Okulun birinci kademesinde ilkokul, ikinci kademesinde ortaokul ve üçüncü kademe lise için toplam 27 derslik bulunuyor. 12 bireysel eğitim sınıfı otistik öğrencilerin sınıflarına da çevrilebiliyor.(Fotoğraflı)

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