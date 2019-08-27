Emine Bulut’un kızına İAÜ’den destek

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un kızına İstanbul Aydın Üniversitesi’nden (İAÜ) de destek geldi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, 10 yaşındaki kızın tüm eğitim masraflarını karşılamanın yanında, sosyal ve psikolojik destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un geride bıraktığı kızı F. B. B.’ye bir destek de İAÜ’den geldi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Emine Bulut’un, 10 yaşındaki talihsiz kızı F.B.B.’nin tüm eğitim masraflarını karşılamanın yanında, yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı sosyal ve psikolojik desteği de sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Doç. Dr. Aydın, “İAÜ olarak, bunun dışındaki her türlü yardım için de Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatlarını bekliyoruz” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN EMRİNDEYİZ”

Kadın cinayetlerinin son yıllarda inanılmaz bir artış gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın,

“Üniversiteler olarak bizlere bu konuda, bu olayların arka planını araştırmak ve tekrarlanmaması için çözüm önerileri geliştirmenin yanında, yitip giden talihsiz kızlarımızın ve kadınlarımızın geride bıraktıkları canlara sahip çıkmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Emine Bulut olayı, bu konuda bardağı taşıran son damla olmuştur. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, yani AKEV olarak, eski eşi tarafından hunharca katledilen merhume Emine Bulut kardeşimizin talihsiz kızı F.B.B. için, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu amaçla talihsiz kızımızın ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim masraflarını karşılamaya hazırız. Bunun dışındaki her türlü yardım için de Bakanlığımızın emrindeyiz” dedi.

“PSİKOLOJİK DESTEĞE DE VARIZ”

Aydın ayrıca, “Bu tip talihsiz olaylar sonrasında mağdura maddi destek vermenin yanında, manevi yönden yanında olmak da çok büyük önem taşıyor. Talihsiz yavrumuzun annesi, gözleri önünde vahşice katledildi. Bu talihsiz yavrumuz, yaşadığı travmanın izlerini belki ömür boyunca üzerinde taşıyacak. İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV olarak bizler, F.B.B. kızımızın, bu acılı ve zorlu süreci manen en az hasarla atlatabilmesi için verilmesi gereken, sosyal ve psikolojik destek namına yapılacak her türlü çalışmanın da yanında olmayı bir görev biliyoruz” ifadelerini kullandı.