Emecan: 6 milyon öğrenci EBA’dan yararlanamıyor

Türkiye’deki 278 öğrenci başına bir profesör, 476 öğrenci başına bir doçent, 193 öğrenci başına bir doktor öğretim üyesi ve 156 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi

düşüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli

Eğitim Bakanlığı üzerine konuştu. Pandeminin en çok sarstığı alanlardan birinin eğitim olduğunu

vurgulayan CHP’li Emecan, “Sayıştay raporunda da bahsedildiği gibi liyakatsiz atamalar eğitimin

kalitesini adeta öldürüyor. Milyonlarca kişinin işsiz, binlerce öğretmen adayının atanamadığı

ülkemizde maalesef atamalar liyakate göre değil, “yandaş” usulüne göre yapılıyor.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın konuşması şöyle:

6 Milyon Öğrenci EBA’dan yararlanamıyor

“Pandemi döneminde EBA’ya erişimde fırsat eşitsizliği iyice gün yüzüne çıktı. EBA’ya erişim

sıkıntısı ‘talep fazlalığı’ ya da ‘siber saldırı’ ile açıklanıyor. Bu kabul edilemez bir açıklama.

Bakanlığınız eğitimin yurdun dört bir yanına ve öğrencilerin tamamına ulaşmasından sorumlu.

Eğitim herkesin en temel haklarından biri. Dolayısıyla Eba’da yaşanan sorunlar arzla taleple

açıklanamaz. Siz talebin ne kadar olacağını bilmiyor muydunuz?

Ülkemizde 15 milyon 88 bin 592 devlet okullarında öğrenci var. Kurduğunuz EBA alt yapısı ancak 1

milyon öğrenciye hizmet verebilecek seviyede. 6 milyona yakın öğrenci ise uzaktan eğitime hiç

erişemiyor. Sonra daha önce planlamadığınız birtakım ek yöntemler devreye soktunuz ama EBA

uygulaması öngörüsüzlüğünüz büyük bir ispatıdır.”

MEB Yandaşla İşbirliği Halinde

“Yandaşın korunduğu bir konu da bakanlığınızın iktidara yakın vakıf ve derneklere aktardığı

paralardır. Bunun en tipik örneklerinden biri İHH İnsani Yardım Vakfı’dır. İHH Vakfı, MEB ile

imzalanan protokol kapsamında 2013’den itibaren binlerce okulda para toplama imkanı bulmuştur.

İHH’nin MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokoller kapsamında ilkokul, ortaokul, lise,

özel okul, Kuran kursları ve hatta okul öncesi sınıflarına kadar uzanmıştır. 2013-2014 eğitim

döneminde 2 bin 64 sınıftan “bağış” adı altında para toplanırken, bu oran 2016 yılında 8 bin 848

sınıfa yükselmiştir. 2014’te toplanan yaklaşık 8 milyonluk bedel ise 2016’ya gelindiğinde 29 milyon

TL’ye ulaşmıştır.

Birçok okul müdürü okulunun günlük ihtiyaçlarını ödenek gönderilmediği için öğrencilerinden bağış

alarak yürütmeye çalışırken siz bir de velilerin, öğrencilerin birtakım dernekler ve vakıflar tarafından

sömürülmesine aracı oluyorsunuz.”



Üniversite Sayısı Artıyor Nitelik Düşüyor

“Türkiye’de 2019 yıl sonu itibariyle 129 devlet 73 vakıf ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere

yükseköğrenim kurumlarının sayısı 207’ye ulaşmış durumdadır. Özellikle 2004 yılından itibaren

üniversite sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır.

Üniversite sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, üniversite

ve fakülte sayılarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yeterliliğinin

sağlanamaması lisans eğitiminin niteliğinde düşüşe neden olmaktadır. Türkiye’deki devlet

üniversitelerinde 278 öğrenci başına bir profesör, 476 öğrenci başına bir doçent, 193 öğrenci başına

bir doktor öğretim üyesi ve 156 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşmektedir. 2 milyon

öğrencisi olan Almanya’da akademisyen sayısı 416 bin 240, 2 milyon öğrencisi olan İngiltere’de ise

161 bin akademisyen vardır.”

Dünya Üniversiteleri Arasında İlk 500’de Yokuz

“Üniversitelerdeki eğitimin niteliği düştükçe, Türkiye’deki üniversitelerin dünya üniversiteleri

arasındaki sıralaması da hızla düşmektedir. 2000’li yılların başında dünya sıralaması içinde ilk 500’e

giren üniversitelerimiz mevcutken 2018 yılı itibariyle dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e hiçbir

üniversitemiz girememiştir.

Eğitimin kalitesi hızla düşerken, akademiye dönük baskılar bilimsel üretimin de gerilemesine sebep

olmuştur. YÖK’ün “Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası” başlıklı raporuna göre, Türkiye,

dünya akademik yayın sıralamasında 30 ülke arasında 20. sırada yer almaktadır. Yayınlarda niteliğin

ölçütü olarak "bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısı" başta gelmektedir. Bu oranlarda özellikle son

altı yılda hızlı bir düşüş yaşanmıştır. 2006 yılında bilimsel yayınlara yapılan 151 bin atıf kayıtlara

geçerken bu sayı 2012’de 16 bine kadar düşmüştür. Yani yayınların önemli bir kısmı uluslararası

bilim ortamında ilgi çekememektedir.

Akademisyenlerin çalışma koşullarında yeterince iyileştirme yapılmaması, eğitim dengesi

gözetilmeden arttırılan kontenjan ve üniversite sayıları, kadroların liyakat esaslı değil; tanıdık esaslı

doldurulması gibi sorunlar eğitimin niteliğini her geçen gün düşürmektedir. Dolayısıyla kontrolsüzce

artan öğretim görevlisi ve öğrenci sayısı nitelikte bir artışa sebep olamamaktadır.”