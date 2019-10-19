Elektronik atıklar sanat eseri oldu

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen

Elektronik Atıktan Tasarım Atölyesi'nde, teknolojik atıklar sanat eserlerine dönüştürüldü.

Başakşehir Belediyesi, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde öğrencilere yönelik eğitimler veriliyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yapılan çalışmalara ek olarak elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanarak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Çevreye verilen zararı azaltmak ve verimliliği arttırmak için düzenlenen Elektronik Atıktan Tasarım Atölyesi'nde, arızalı veya kullanım dışı cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar parçaları, elektrikli ev eşyası, adaptör gibi pek çok elektronik atık yeniden değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK ATIKLARDAN SANATSAL ÇALIŞMALAR

Tasarım atölyesinde öğrencilere ilk önce elektronik atık süreci, dönüşüm ve atık ayrıştırma konusunu içeren toplumsal bilinci artırmaya yönelik sunumlar yapılıyor. Daha sonra öğrencilere elektronik atıklardan kendi hayal gücünü kullanarak deneysel çalışmalar yapma imkanı sunuluyor.

ATÖLYE 4 HAFTA SÜRECEK

Öğrencilere elektronik atıkları ayrıştırma ve tamir aletleri ile uygun parçaları sökme heyecanını da yaşatan atölye 4 hafta sürecek. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Elektronik Tasarım Atölyesi'nde Sanatçı Ruhiye Onurel’in elektronik atıklardan tasarladığı sergisi de yer alıyor.