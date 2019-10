El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açıldı

FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terörden temizlenen bölgelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Üniversitesine bağlı üç fakülteden birisi olan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylaması ve 4 Ekim'de resmi gazetede kurulma kararının yayımlanmasıyla, öğrenci kayıtları da kısa sürede tamamlanan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin açılışı yapıldı.

Eğitime başlanan fakültenin açılışında konuşan Koordinatör Vali Şenol Esmer, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası El-Bab'ın güvenli bölge haline getirildiğini ve insanların geriye dönüşünün normalleştiğini söyledi. Birçok şeyin normale döndüğü bölgede, insanların sosyal yaşam faaliyetleri için talep ve isteklerinin karşılandığını ifade ederek Vali Esmer, "İnsanların istekleri güvenli bir sokak, eğitim görebilecekleri ilk ve ortaokul ile liseler, sağlık hizmetlerini alabileceği tesisler. Bu istekler karşısında Türkiye'nin yardım ve desteğiyle yerelde meclisler oluşturuldu. Buradaki yerel meclisteki arkadaşlarımıza Türkiye'nin vermiş olduğu destekle yol arkadaşlığı yaptık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 60 bin öğrencimiz ilk, ortaokul ve liselerde eğitim görüyor. Bunun yanında yerel polisler güvenliği sağlamaktadır. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti sermayesi ile yapılan El-Bab Hastanemiz bugün hizmet vermeye başlamıştır. 193 cami onarılarak ibadete açılmış durumda. Bu bölgede altyapıya yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. El-Bab'ın yılsonuna kadar elektrik ve su gibi eksik kalan bazı ihtiyaçları da giderilmiş olacak" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bugünün, Türkiye ve savaş sonrası hayatını idame ettirmeye çalışan Suriyeli gençler için büyük önem taşıdığını söyledi. Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki savaşın başlamasından sonra Türkiye'ye kaçan gençlerin eğitimleri için gereken her türlü fedakârlığı yaptığını ifade eden Ali Gür şunları söyledi:

​“Bu süreç içerisinde bir taraftan özgürlük mücadelesi verilirken diğer taraftan da insani yaşam standartlarını yükseltmek ve kutsal eğitim hakkını da devam ettirmek gerekiyor. Bu yüzden Gaziantep Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyonla birlikte, bir taraftan ordumuz diğer taraftan Türk milleti, burada topyekün bir şekilde asayiş ve güvenliği oluşturup insani yaşam standartlarını yükseltirken, diğer taraftan da eğitim kampüsleri açma kararı almıştır. 2011 yılından beri devam eden bu süreçte Gaziantep Üniversitesi, öncelikli olarak Türkiye'ye gelen Suriyeli gençlere yükseköğretimin kapılarını açarak onlara yüksek öğretim imkânı tanıdı. Arkasından kendi ana dilleriyle eğitim yapabilmeleri için Arapça eğitim programları başlatıldı"

KİMSE EĞİTİMSİZ KALMAYACAK

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bundan böyle güvenliği sağlanan bölgelerde eğitim imkanlarının sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye başlandığını dile getirerek, "Burada hiç kimse eğitimsiz kalmayacak. Bugün itibariyle Türkiye'deki üniversitelerde 25 bin üzerinde Suriyeli genç eğitim almaktadır. Bugünkü haliyle bu bölgede 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor hale gelmiş ve dört yıl sonra bunlar mezun olur hala gelecek. Suriye problemi başladığı günden bu yana Gaziantep Üniversitesi tüm duyarlılığıyla davranmaya başlamış ve eğitimin buralara kadar gelmesi için her türlü çabayı seferber etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bir taraftan burada Suriye meselesinde müdahil olarak huzuru, barışı sağlarken diğer taraftan da hiçbir ferdin eğitimsiz kalmaması için her türlü çabayı sarf etmektedir. Biz savaşla birlikte en küçük bir ferdin bile eğitimsiz kalmaması için yerine gelerek Suriye güvenlikli bölgesinden çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fakültede beyaz barış güvercinleri uçurulduğu açılışta, katılımcılar derslikleri gezip, öğrencilerle sohbet etti.