“Ekonomik sistemin yeni itici gücü; eğitim sektörü”

Eğitim sektörü son 10 yılda önemli bir ivme kazanarak etkin bir hizmet alanına dönüştü. Sistemde yaşanan değişimlerle birlikte özellikle özel okullarda görülen artış, sektörün

dinamiklerini de büyük oranda etkiledi. Son dönemlere oranla artış hızları %3-%4’ü bulan özel okulların eğitim sektöründe sahip olduğu konum, bu anlamda nitelikli eğitimin önünü açma konusunda önemli fırsatlar sunuyor.



Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından Doğru Cevap Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu; “Özel okulculuğu bir eğitim yolculuğu olarak görüyoruz ve bu

yolda; bilgi, teknoloji ve değerler temelli eğitim yatırımları ile özel okul sektöründe standartları değiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Paydaşları ile birlikte bir eğitim ağı yaratmak

istediklerini söyleyen Akarsu, şubeleşme politikaları hakkında bilgiler verdi. “Belli standart ve koşulların sağlanması en önemli önceliğimiz”



Şubeleşme sisteminin temelini; markanın kalitesi ve kanıtlanmış itibarını, güçlü kurumsal kimliğini paylaşma meselesi oluşturuyor. Bu noktada şubeleşme sisteminin, bağımsız

yatırımcılar için hayli önemli olduğunu vurgulayan Ramazan Akarsu; “Doğru Cevap olarak bu konudaki en önemli hassasiyetimiz, paydaşlarımızın eğitime gönül vermesi ve konusunda tecrübeli olmasıdır. Çünkü bu bir aileye ait olma ve o ailenin bayrağını taşıma meselesidir. Bu doğrultuda, yol arkadaşımız olacak eğitim yatırımcılardan istediğimiz koşulların sağlanması ilk önceliğimizdir. Bu koşulları şu şekilde özetlemek mümkündür. Öncelikle başvuru yapan eğitim yatırımcıları arasından bir ön değerlendirilme yapılır. Ön değerlendirme sonucunda profile uygun görülen adaylar ile birebir görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmelerden sonra ise franchise alması uygun görülen adayların tespit ettiği lokasyonun, kriterlerimize uygun olarak fizibilite çalışmaları yapılır. Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak lokasyon seçimine eğitim yatırımcısı ile birlikte karar veriyoruz. Sonrasında ise geriye sözleşme gibi resmi işler kalıyor. Bu noktada şubeleşme takip sürecinde titiz bir çalışma yürüttüğümüzü söylemek isterim” dedi.



“Planlamadan fizibilite çalışmalarına kadar paydaşlarımızın yanındayız”



Eğitim sektöründe son yıllarda yaşanan büyüme ve artan rekabetin özel okullarda yaşanan değişimin hızını da etkilediğini söyleyen Doğru Cevap Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu; “Küreselleşen dünyada bireysel işletmelerin yerini markalar almaya başladı. Eğitim sektöründe de güçlü ve lider markalarla birlikte hareket etmek okullar için bir güç kaynağı oluşturuyor. Bizim de büyüme politikamızı oluşturan şubeleşme sistemi bu anlamda önemli bir kolaylık sağlıyor. Biz Doğru Cevap Eğitim Kurumları olarak planlama ve fizibilite çalışmaları, reklam ve tanıtım çalışmaları ile paydaşlarımızın her zaman yanında yer alarak bir eğitim çatısı kuruyoruz. Ayrıca verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle sürecin her aşamasında paydaşlarımızın yanında yer alıyor, her şubeyi merkez olarak kabul ediyoruz. Bu anlayış bizi diğer frachising uygulamalarından ayıran en önemli argümandır”dedi.



“Tüm adımlarımızı sürdürülebilirlik temellerinde atıyoruz”



Özel okul alanına yatırım yapmayı planlayan yatırımcılarla Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bir eğitim ağı yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Doğru Cevap Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu; “Bizimle aynı hassasiyetini paylaşan ve eğitim anlayışımız devam ettirecek yol arkadaşlarıyla devam etmek en büyük temennimiz. Çünkü bizim temel inancımız, eğitimde yapılan her çalışmanın sürdürülebilir olması koşuluyla başarıya ulaşacağıdır. Bu sebeple yaptığımız tüm planlama ve uygulama sürdürülebilirlik temellidir. Franchising sistemini, sürdürülebilir başarıda önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu anlamda hedefimize ulaşmak için paydaşlarımızla birlikte adımlar atmaya ve yatırım hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.