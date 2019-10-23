Ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs İstanbul’a gelecek

SÜRDÜRÜLEBİLİR kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Jeffrey D. Sachs, 31 Ekim’de Yeditepe Üniversitesi’nde konferans verecek.

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü, Birleşmiş Milletler kıdemli danışmanı ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Jeffrey D. Sachs’ın, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çağı’ isimli kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı. Sürdürülebilir kalkınma üzerine yazılmış en önemli kitaplardan biri olan Sürdürülebilir Kalkınma Çağı’nda Sachs, okurlarına sürdürülebilir bir dünya konusunda önemli bir yol haritası çiziyor.

KİTABIN LANSMANI 31 EKİM’DE

Yeditepe Üniversitesi, kitabın Türkçe yayınının tanıtımı amacıyla Jeffrey D. Sachs’ı, 31 Ekim’de, Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi’nde ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği’ isimli konferansta ağırlayacak. Purpose - Sustainable Ideas Başkanı Dilek Bil moderatörlüğündeki konferansa, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü ve Başdanışmanı Romina Boarini, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve Kadın Girişimci Gamze Cizreli de konuşmacı olarak katılacak.

“YAYIN SERİMİZİN İLK KİTABI”

Yayınevinin en büyük hedeflerinden birinin akademik bilginin akademinin dışında da kullanımını sağlayan yayın ve yayın serileri üretmek olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Didem Bayındır, kitaba ilişkin şöyle konuştu:

“İşe ilk olarak Jeffrey D. Sachs’ın Sürdürülebilir Kalkınma Çağı adlı eseriyle başladık. Sürdürülebilirliğin çağımızın en önemli kavramlarından biri olması arayışımızı alanın en önemli ve aydınlatıcı çalışmasına yönlendirdi ve görüşmelerimiz sonucunda bu önemli eserin Türkçe yayın haklarını aldık. Bu kitap yayınevi olarak dünyaya dair ulaşmak istediğimiz hedeflerin bir toplamı niteliğinde. Sürdürülebilir Kalkınma Çağı daha iyi, daha adil ve daha eşitlikçi bir dünya için kolektif kaygılarımıza yanıt bulabileceğimiz, ortak yaşama gerçekliğimize dokunan, fark ederek ve paylaşarak değişimin mümkün olduğunu okuruna hatırlatan ve akademiden beslendiği kadar akademiyi de besleyen bir çalışma. Ülkemize böyle bir kitabı kazandırmış olmanın verdiği mutluluk tarifsiz.”