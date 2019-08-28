Ek kontenjanda mühendislik bölümüne tam burs

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, ek yerleştirme ile gelecek olan öğrencilerin burs imkanlarından faydalanabileceklerini duyurdu. Açıklamada, lisans programı dahilinde inşaat mühendisliği bölümünü seçecek olan öğrencilere yüzde 100, psikoloji bölümünü seçecek olan öğrencilere yüzde 50, diğer bölümleri seçecek olan öğrencilere ise yüzde 75 oranında burs verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada “Ek yerleştirme döneminde öğrencilerin tercih sıralaması gözetmeksizin yerleşmeleri halinde yüzde 100 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda burs olanağı sağlanacak” denildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Deneyimli akademik kadromuzla, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans ile geniş program seçeneklerimizle, çift anadal, yandal imkanlarımızla ve Erasmus öğrenci değişim programlarımızla öğrencilerimize nitelikli ve kaliteli bir eğitim veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra sağladığımız staj, iş olanakları ve kesintisiz burs olanaklarımız ile ek yerleştirmeyle gelecek olan öğrencilerimizi bekliyoruz.”

MESLEK YÜKSEKOKULUNA YÜZDE 75 BURS

Burs imkanların ek yerleştirmede üniversite tarafından tüm öğrencilere sağlanacağını belirten Uçar, “Ek tercih yapacak adaylar için kılavuz ÖSYM tarafından 3 Eylül’de açıklanacak. Kılavuzda açıklanan boş kontenjanlara göre tercihleri yapacak olan öğrenciler tüm burs imkanlarına sahip olacak. Lisans programı dahilinde inşaat mühendisliği bölümünü seçecek olan öğrencilere yüzde 100, psikoloji bölümünü seçecek olan öğrencilere yüzde 50, diğer bölümleri seçecek olan öğrencilere yüzde 75 oranında; meslek yüksekokuluna bağlı 11 program dahilinde yüzde 75 oranında; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı 14 program dahilinde ise yüzde 75 ila yüzde 50 oranları arasında burs olanağı sağlıyoruz” dedi.