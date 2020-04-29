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Eğitimli ilgili yeni takvimi Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önceden 30 Nisan’a kadar sürmesi planlanan uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

EĞİTİM 29.04.2020, 15:21 29.04.2020, 15:36 Murat Aydın
Eğitimli ilgili yeni takvimi Bakan Selçuk açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü tedbirleri çerçevesinde okullarda eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Bakan Selçuk, daha önceden 30 Nisan’a kadar sürmesi planlanan uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili soruda ise, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek." diye yanıt verdi. Bakan Selçuk, LGS ile ilgili takvimin ise hafta başında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Türkiye'de 11 Mart’ta görülen ilk Covid-19 vakasının ardından, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisine uyan Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim sürecine başladı. 25 Mart tarihinde alınan Bilim Kurulu kararı ile okulların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi uygun görüldü. Bugün açıklanan yeni kararla bu süre 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

“ZAMAN VE ZAMANLAMA OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şunları söyledi:

* Bilindiği üzere ülkemiz tüm dünyada baş gösteren corona virüsüyle mücadele içindedir. Zamanın ve zamanlamanın salgınla mücadele konusunda oldukça önemli olduğu bir döneme hep birlikte şahit olmaktayız.

* Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıp gereken önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduk.

* Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Bakanlığımız bu süreçte isabetli ve kısa sürede sonuca gitmeye odaklanmış bir şekilde uzaktan eğitim ve okullarımızdaki koruyucu sağlık ürünleriyle ilgili üretim hizmetlerine kesintisiz devam ediyor..

“UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK”

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi.

Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın faydalarının ortaya çıktığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

* Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

* Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri, hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkattir.

“UZAKTAN EĞİTİM ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK”

Uzaktan Eğitim süreci uzadıkça öğrencilerdeki motivasyonun düşeceğine ve sıkılma durumları olabileceğine dair endişelerini dile getiren Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte böyle yönetmek durumundayız.

* Uzaktan eğitim şu an elimizdeki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk ve ‘çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar' diye yüzbinlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışıyoruz.

* Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam, uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. Hep beraber başaracağız diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu.

LGS ERTELENECEK Mİ?

Sınırlı sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda soruları da cevaplayan Bakan Selçuk, LGS'yle ilgili 4 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısını işaret ederek şunları ifade etti:

* LGS tarihiyle ilgili, hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz.

* Nasıl bir oturma düzeni olur diye, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla da iletişim halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili. Her türlü tedbiri en güçlü şekilde alacağız.

“TELAFİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TAKVİMİMİZ SÜREKLİ DEĞİŞEN CANLI BİR TAKVİM”

Telafi eğitimlerin takvimine dair gelen soruya ise Bakan Selçuk şu yanıtı verdi:

* Bizim telafi eğitime ilişkin takvimimiz aslında sürekli değişen, canlı bir takvim. Çünkü durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebiliyoruz.

* Birazdan 81 ilimizin Milli Eğitim Müdürüyle, telafi eğitimi konusunda bir toplantımız olacak. Telafi eğimin her yaş grubu ve her bölge için ayrı olarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz.

* Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim, internet tabanlı eğitim ve yüz yüze yapılacak eğitim de telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenimlerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır” cevabını verdi.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin neredeyse tamamının Covid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitimle geçmesi üzerine Bakan Selçuk, sınıf geçmeyle ilgili soruda ise şöyle yanıt verdi:

* Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

* Şu anda ikinci dönemde not verilmesi söz konusu değil. Birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir not zayıf olma durumu varsa herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecekler.

Kaynak: SÖZCÜ
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