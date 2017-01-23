EĞİTİMİN DUAYENLERİ BAŞARISIZLIKLARINI ANLATACAK ​

Eğitimciler bu kez başarı hikayelerini değil, yaptıkları hataları ve bunlardan çıkardıkları dersleri anlatacak! Başarısızlıkların ya da hataların önemine dikkat çekmek için düzenlenecek ‘Eğitimcilerden Batık Hikayeler’ etkinliği, eğitimin duayenlerini bir araya getirecek. Özel SEV Lisesi (SEV Amerikan Koleji) tarafından desteklenen etkinlikte; Rüstem Eyüboğlu, Erhan Erkut, Neşat Karakelle, Selçuk Özdemir, Gökhan Yücel ve Sinan Canan kariyer yolculuklarında yaptıkları hataları paylaşacaklar

Eğitimin duayenleri, yaptıkları hataları ve başarısızlıklarını paylaşarak, hatalardan korkmanın değil ders çıkarmanın önemli olduğunu anlatacaklar.‘Eğitimcilerden Batık Hikayeler’ etkinliği, 17 Şubat 2017 Cuma günü Kolektif House’da düzenlenecek. Özel SEV Lisesi (SEV Amerikan Koleji)tarafından desteklenen etkinliğe; Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. Rüstem Eyüboğlu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi Koordinatörü Dr. Neşat Karakelle, Bilişim Garajı Kurucusu Doç. Dr. Selçuk Özdemir, Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel ve Sinirbilimci-Akademisyen Prof. Dr. Sinan Canan konuşmacı olarak katılacak.

‘NEYİ YANLIŞ YAPTIM?’

Etkinlikte konuşmacılar, kendi başlarından geçen veya tanık oldukları hikayeleri konuşmacılarla paylaşacaklar. Konuşmacılar; neyi yanlış yaptıklarını, bundan neler öğrendiklerini ve neyi farklı yapmak istediklerini anlatacaklar.

KONUŞMACI OLARAK KATILMAK İSTEYENLER İÇİN KAYITLAR 3 ŞUBAT’TA BİTİYOR

Özellikle alanında başarılı işlere imza atan konuşmacıların paylaşacağı örnekler sayesinde, hataların ve başarısızlıkların bir ‘öğrenme fırsatı’na dönüştürülebileceği yönünde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinliğe katılım ücretsiz olacak. ‘Eğitimcilerden Batık Hikayeler’ etkinliğine konuşmacı olarak katılmak isteyen eğitimcilerin, 3 Şubat 2017 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekiyor. 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.30-21.30arasında, İstanbul Levent KoLounge’de, Kolektif House’ta gerçekleşecek etkinliğe dileyen herkes, kayıt yaptırarak dinleyici olarak katılabilecek.