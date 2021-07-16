Eğitimde skandal; 'Telefi de Ben de varım' Kim yok?

Eğitim-İş Sendikası Mamak İlçe Temsilciğliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Telafide ben de varım" programı çerçevesinde temizlik elemanı çalıştırılmamasını eleştirdi. Sendika temsilciliği; bazı okullarda öğretmenler ve idarecilerin dönüşümlü olarak temizlik yaptığını öne sürdü.

TELAFİDE KİM YOK?

Eğitim-İş Sendikası Mamak İlçe Temsilciğliği'nun yaptığı açıklama şöyle: "İşte Bildiğiniz gibi Millî Eğitim Bakanlığı salgın döneminde okullardan uzak kalan çocukların hem okula uyumlarını hem de sosyal kültürel alanda desteklenmelerini sağlamak amacıyla "Telafide Ben de Varım " programını başlattı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca çeşitli etkinlikler planlandı. Yani okullarda idareciler, öğretmenler ve öğrenciler var. Ama bilin bakalım kim yok? İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak istihdam edilen temizlik ve yardımcı hizmetler personeli yok! Çünkü sözleşmeleri 15 Haziran itibarıyla sona erdi. Birçok okulun kadrolu personeli bulunmamakta. Olanlar da tüm işlere yetişmekte yetersiz kalmaktadır. Telâfi programı henüz başlamadan bu konu eğitimciler ve eğitim sendikaları tarafından dile getirildi. Ancak bugün itibariyle bir gelişme bulunmamakta. Bazı okullarda öğretmenler ve idareciler dönüşümlü olarak temizlik yapmakta. Havanın da sıcak olduğu bir süreçte özellikle tuvaletlerin temiz olmaması çocuklar için büyük bir risk oluşturuyor. Bizler egitimciler olarak Bakanlığımızın bu sorunu en kısa sürede ele alarak çözüme kavuşturmasını bekliyoruz. Aksi takdirde oluşacak sorunların yine eğitime darbe vuracağını hatırlatırız."