’Eğitimde İşbirliği’’ Protokolü İmzalandı

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi arasında ‘’Eğitimde İşbirliği’’ protokolü imzalandı. Protokole üniversite adına Rektör Prof.Dr. H.Tamer DODURKA imza atarken, Beyoğlu Belediyesi adına ise Başkan Haydar Ali YILDIZ imza attı. İmzalanan protokolle Beyoğlu ve çevresinde yaşayan her yaş grubuna ulaşarak meslek edindirme, bilinç ve bilgi düzeyine artırma, kişisel gelişimi destekleme, gençlerin meslek seçimi kariyer planlamalarına katkıda bulunabilmek üzere eğitimler verilmesi planlanıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (RumeliSEM), ürettiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplumun duyarlılık, bilinç ve bilgi birikimini yaşam boyu destekleme misyonuna yönelik olarak Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte “Eğitimli Bakıcı”ların sayısını artırmak üzere 0-36 Ay Çocuk Bakımı Eğitimine başlıyor. 80 saat sürecek bu eğitim, Beyoğlu Belediyesi Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşecek ve ücretsiz verilecektir.

İmzalanan protokol ile ilgili detaylı bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap DAŞ konuyla ilgili şunları söyledi:’’RumeliSEM olarak amacımız üniversitemizin tüm eğitim alanlarında kişisel ve mesleki eğitimler üreterek evrensel bilgi gelişimine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitime destek vermek, her yaş ve meslek grubuna ulaşarak hayat boyu eğitim bilincini oluşturmak için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Beyoğlu Belediyesi’ne ait Beyoğlu Akademi ve farklı birimlerin yürüttüğü projeler eğitim açısından çok kıymetli. Bizler de bir araya gelerek ihtiyaç olan eğitimleri tespit ettik ve ve “Eğitimde İşbirliği” protokolümüzün imzalanması ile eğitimlere başladık’’ dedi.

Planlanan eğitimler hakkında da bilgi veren Daş sözlerine şöyle devam etti: “İlk planda “Eğitimli Bakıcı”, gençlere yönelik “Etkili İletişim”, yine hayatının önemli dönemecinde olan ve gelecek planlarını yapan gençlere yönelik “Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama” eğitim programları oluşturuldu. Bunu takiben mesleki ve kişisel gelişim alanlarında planlanan çok sayıda eğitim tüm sene boyunca devam edecek.’’

Serap Daş;’’Bu güzel projeleri gerçekleştirme imkanı veren Rektörümüz Prof. Dr. H. Tamer DODURKA’ya ve Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali YILDIZ’a şükranlarımı sunarken, Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali KOCA ve değerli ekibine , Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Adnan YENER ve değerli ekibine de teşekkürlerimi iletmek isterim. Daha güçlü, daha sağlıklı, daha bilinçli toplum ve gençleri aydınlık geleceklere ulaştırmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak hayat boyu gelişmeyi ve hep ilerlemeyi desteklemeye devam edeceğiz’’ diyerek sözlerini tamamladı.