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'Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı' için başvurular 6 Temmuz’a kadar devam ediyor

Özyeğin Üniversitesi’nin başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarına destek olmak ve tam burslu eğitim imkanı sunmak amacıyla başlattığı Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’nın 2020 yılı başvuruları 6 Temmuz’a kadar devam ediyor.

EĞİTİM 03.06.2020, 14:36 Murat Aydın
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'Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı' için başvurular 6 Temmuz’a kadar devam ediyor

Özyeğin Üniversitesi’nin başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarına destek olmak ve tam burslu eğitim imkanı sunmak amacıyla başlattığı Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’nın 2020 yılı başvuruları 6 Temmuz’a kadar devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere karşılıksız burs olanağı sağlayan programdan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 20 binde yer alan lise son sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. İlk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’nda bugüne kadar 110 öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlandı.

Özyeğin Üniversitesi'nin ekonomik koşulları ne olursa olsun başarılı ve yetenekli öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı olduğuna inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nın 2020 başvuru süreci 6 Temmuz’da sona erecek. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından üniversite adaylarının başvuru yaptığı program kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler, karşılıksız olarak verilen burs aracılığıyla öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutuluyor. Herhangi bir akademik başarısızlıkta kesintiye uğramadan devam eden öğrenim bursunun yanı sıra bursiyer öğrenciler üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklıyor, her ay yemek ve diğer ihtiyaçları için nakit destek alıyor.

YKS sonucunda okumak istedikleri lisans programının puan türünde ilk 20 bin içerisinde yer almayı hedefleyen lise son sınıf öğrencileri, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’na ait internet sitesi üzerinden başvurabiliyor. Program başvurusunu tamamlayıp değerlendirmeye alınan tüm öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Başvurmak isteyen adaylar programın web sitesi olan ozuburs.ozyegin.edu.tr/tr aracılığıyla online form doldurabiliyor.

“Başarılı öğrenciler için erişilebilir üniversite olma hedefiyle çalışıyoruz”

Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler için erişilebilir olmaya öncelik verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen, araştırmaya öncelik veren üniversitemizin olanaklarından daha çok sayıda gencin tam burslu olarak yararlanmasını amaçlıyoruz. Değerli bağışçılarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz burs programımız, tüm Türkiye’den başarılı ancak maddi imkansızlık içindeki öğrencilerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştırdığı gibi ülkemiz için de önemli bir sosyal girişim örneği olma özelliği taşıyor. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz ve sayısı bugün 110’u bulan bursiyer sayımızın artarak daha fazla gencimize ulaşması adına eğitimcilerimizin başarılı bursiyer adaylarını Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’na yönlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

Rabia Korkut – Bursiyer, Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Ben de dahil birçok insanın hayatı değişti”

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı hayatımdaki dönüm noktalarından biri. Kendimi bir birey olarak hissetmemi sağlayan, tek başıma neler başarabileceğimi gösteren bir proje. Özyeğin Üniversitesi’nin sunduğu burs imkanıyla tanıştıktan sonra aklımdaki soru işaretleri de yanıt buldu. Hem çok iyi bir eğitim alabilecektim hem de maddi yönden hiç kimseye bağlı kalmadan üniversitede okuyabilecektim. Ben de dahil bir çok insanın hayatı bu proje sayesinde değişti. Hedefim, akademik kariyerimi başarı ile tamamlayarak hayallerimi gerçekleştirmek.

#Özyeğin Üniversitesi #Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı
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