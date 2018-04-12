Eğitimcilerden siyah çelenkli protesto

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'de Eğitim-İş'e bağlı şube temsilcileri, öğretmenlere yönelik performans sitemini protesto için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne siyah çelenk bıraktı. Öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitimcilerden önce kendi performansına bakmasını isteyerek, öğretmenler olarak MEB'e verdikleri performans notunun ise sıfır olduğunu söyledi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'na (Eğitim-İş) bağlı İzmir şubeleri, Konak'ta bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup, MEB'in eğitimcilere yönelik hazırladığı performans sistemi düzenlemesini protesto etti. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne siyah çelenk bırakan öğretmenler, 'Mesleğimiz onurumuzdur', 'Performans dayatmasına hayır' sloganları attı. Öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, bakanlığın performans sistemi ile öğretmenleri baskı altına almaya çalıştığını ileri sürerek, bu sistemin dünyanın hiçbir ülkesinde örneğinin bulunmadığını, eğitimciler olarak uzman olmayan kişilerce değerlendirilmek istemediklerinin dile getirdi. Öğretmen ve öğrencisi arasına, birbirlerinin notlarına karşılıklı ihtiyaç duymaktan ötürü, bir çıkar ilişkisi oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Yıldırım, "Öğretmenlerin birbirine not verecek olması da kişisel husumetlerin ya da görüş ayrılıklarının bir şekilde kariyerlere yansımasına yol açacak, okullarda çalışma barışını bozacaktır. Yanlış eğitim politikaları ve yöneticilerin hadsiz söylemleriyle son yıllarda öğretmenlik mesleğinin itibarı zedelenmiş, eğitimcilerin maruz kaldığı adli ve idari saldırılar, sosyal medyayı ve gazetelerin üçüncü sayfalarını kaplar hale gelmiştir. Bu sistemle birlikte, öğretmenlik meslek onuru, tamamen ayaklar altına alınmaya çalışılmakta" dedi.

Eğitimcilerin performansının, alanında uzmanı olmayan kişilerin notlarıyla ölçülmeye çalışıldığını, bunun bilimsel ve akademik hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını kaydeden Adem Yıldırım, MEB'in birçok konuda olduğu gibi bu önemli aşamada da eğitimin paydaşları olan öğretmenlere fikirlerini sormadığını, hatta yapılan itirazlara dahi aldırmadığını iddia etti. Türkiye'de eğitimde yaşanan sorunların nedeninin öğretmenlerin performansları olmadığını aktaran Yıldırım, "Öğretmen, eğitimin temelidir, ancak öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının ulusal olması, siyasi değil, milli hedeflerin ön plana çıkarılmasıdır. Eğitimin cevheri olan öğretmenlere kıymet vermeyen bir anlayışın, başarılı ve çağdaş bir eğitim sistemi getirme ihtimali yoktur. Performans sistemi kaldırılıncaya kadar devam ettireceğimiz eylemlerimize, meşru ve demokratik başkaldırımıza, sendikalı-sendikasız tüm öğretmenlerimizi destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Eğitim sisteminin veriminden memnun olmayan MEB'in, eğitimcilerden önce kendi performansına bakması gerektiğini ifade eden Yıldırım, öğretmenler olarak MEB'e verdikleri performans notunun sıfır olduğunu söyledi.

Öğretmenler, açıklamanın ardından dağıldı.

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