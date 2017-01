Eğitimci Hatice Yılmaz'dan yeni müfredat değerlendirmesi

Oğuzkaan Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 13 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın tarafından açıklanan müfredat programı ile ilgili değerlerlendirmede bulundu.



Yılmaz, taslak programın olumlu, geliştirilmesi gereken ve eksik bırakılmış yönleri ile yeni programla yaratılabilecek fırsatları maddeler halinde sıraladı.



TASLAK MÜFREDAT PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ

PROGRAMIN OLUMLU YÖNLERİ



Bu müfredat programının öncekilerden en önemli farkı;

• Programın temel felsefesi

• Genel amaçları

• Kazandırılması öngörülen temel beceriler

• Değerler eğitimi

• Ölçme ve değerlendirme yaklaşımı

• Rehberlik yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmış olması.



Özellikle programın temel felsefesi oluşturulurken, "Türkiye Yeterlilikler

Çerçevesine" atıfta bulunulmuş olması oldukça önemli. Buradan, programın evrensel değerleri önemsediğini anlıyoruz.

Ayrıca programı hazırlayanların TIMSS ve PISA sınavlarının sonuçlarından etkilendiği açıkça görülüyor.



PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİ



Türkiye Yeterlilik Çerçevesine, TIMSS ve PİSA sınavlarına atıfta bulunulmuş olmasına rağmen, ölçme değerlendirmede netlik sağlayacak verilere yer verilmemiş.

• Her sınıf düzeyinde "Bilme-Uygulama-Sonuç çıkarma" düzeylerinin açıklanmasına ihtiyaç var.

• Her branşla ilgili her sınıf düzeyinde Yeterlilik Düzeyleri ve yeterlilik düzeylerinin içeriğinin belirlenmesi gerekiyor.

• Bu programda disiplinler arası öğretim yaklaşımlarına yer verilmemesi öğretim felsefesinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

• Ayrıca her sınıfın sonunda öğrencilerin ulaşması gereken "Bilme-Uygulama-Sonuç çıkarma" genel yeterliliklerinin belirlenmesi gerekiyor.

• Ölçme ve değerlendirme sisteminde öğrencinin yeterliliklerine olduğu kadar okulun genel eğitim kalitesine yönelik ölçümlere yer vermek gerekmektedir.

Bilişsel süreçlerin branşlara göre ve genel yeterlilik düzeylerinin tanımlanması ve bilgilerin veli, öğrenci ve öğretmen tarafından bilinmesi öğrenmenin daha etkin hale gelmesini sağlayacaktır.



PROGRAMIN EKSİK BIRAKILMIŞ YÖNLERİ



• Öğretmenlerin yeni müfredata kısa sürede uyum sağlayabilmesi için atılacak adımlara yer verilmemiş.

• Öğretmenlere yeni müfredat programını nasıl bulduğunu sorarsanız genellikle alacağınız cevap ünite ve konuların yerinin değişip değişmediği ile ilgili olacaktır.. Biraz daha derin inceleme yapan öğretmen kazanımlar bazında karşılaştırma yapacaktır.



Öğretmenlere sistemin felsefesini anlatabilmeniz için seminer dönemlerinde hatta yaz tatilinde uzaktan eğitimle sertifika alma şartı getirilmesi gerekmektedir. Biz öğretmenlerimizin eline çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini teslim ediyoruz. Onlardan ülkemiz için bu fedakarlığa katlanacaklarına inanıyorum.



YENİ PROGRAMLA YARATABİLECEĞİMİZ FIRSATLAR



Türkiye'de öğretim ekibimizin ağırlıklı olarak genç olması yeni programa geçişi kolaylaştırılacaktır.

Genç öğretmenlerin teknolojiye hakim olmaları bakanlığın uzaktan eğitim verme de başarılı olma şansını artıracaktır.

Öğretmene yeni müfredat programına yönelik uzaktan eğitimle sertifika vermek ona kişisel gelişimine yatırım yapma alışkanlığı kazandıracaktır.