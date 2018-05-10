Eğitim Zirvesi'nde bu yıl Türk eğitimin geleceği masaya yatırıldı 

Maltepe Üniversitesi bu yıl "eğitimin geleceği - geleceğin eğitimi" temasıyla düzenlediği Eğitim Zirvesi'nde yurt içi ve dışından birçok akademisyeni bir araya getirdi. Türk eğitim sisteminin mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı etkinlikte İngiltere, Finlandiya, Kore ve Kanada eğitim sistemlerini başarıya götüren yollar da uzmanları tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Maltepe Üniversitesi tarafından Marmara Eğitim Köyü içinde yer alan Marma Otel'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yaptı.

"YETENEKLERİNİZ DE SİZİNLE BİRLİKTE MEZUN OLMALI"

Dünyadaki gelişmeleri izlemek yerine artık bu gelişmelere öncülük edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şahin Karasar, "Buradan öğrencilerime bir mesaj vermek istiyorum. Eğitim öğretim artık sadece kitaptakini aktarma boyutunu geçti. Sınıfta sizinle birlikte olan hocalarınızın size anlattıklarını sektörde yaparak para kazanıp kazanamadıklarını da test edin. Anlattıklarını uygulamış olmalarına dikkat edin. Artık sadece diploma yetmiyor. Burada yeteneklerinizin de sizinle birlikte mezun olması gerekiyor. Zaman yönetimi, kaynak kullanımı, ekip çalışması gibi yetenekleri de burada kazanmış olmanız gerekiyor” diye konuştu.

"YENİ DÜZENİ ISKALAMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise konuşmasında şunları söyledi:

"Kıyamet bizim içimizdedir. Körleştiğimiz, farkındalık düzeyinden düştüğümüz, çağın ruhunu kavramadığımız zaman kıyametimiz de kopmuş olur. O açıdan Tanzimat Dönemi'nden bu yana gelen yenileşme hareketlerinin taçlandığı Cumhuriyetle beraber eğitime çok önem verilmiş. Özellikle Hasan Ali Yücel dönemindeki eğitim felsefesi ile çok değerli çalışmalar yapılmıştır. Ancak daha sonra bazı politik konular nedeniyle bu farkındalık düzeyinde bir düşme yaşandı. İşte kıyametimiz de ondan sonra kopmaya başlıyor. Dünya artık yeni bir çağa evriliyor. Yeni düşüncelerle, gelişmelerle dünya yeniden kuruluyor. bu yeniden kurulan dünyadan asla kopamayız, ıskalamayız."

EĞİTİMDE ÖNCÜ ÜLKELER BAŞARI SIRLARINI ANLATTI

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. D. Ramazan Korkmaz'ın yaptığı "Türk Eğitim Sistemi ve Kalite" başlıklı panel gerçekleşti. Panelin konuşmacıları Bahçehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Baykal, MEF Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Özcan ve Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hıfzı Doğan oldu. İkinci panel ise "Farklı Ülkelerden Eğitim Uygulamaları" başlığı altında Prof. Dr. Niyazi Karasar'ın moderatörlüğünde düzenlendi. Bu panelde Finlandiya adına JAMK Üniversitesi'nden Harri Keurulainen, Kore adına Marmara Üniversitesi'nden Jeongsuk Choi, İngiltere adına Cambridge Üniversitesi'nden Philip Kirkman ve Kanada adına MEF Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Erkut konuştu.

"ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE REVİZYONA GİDİLMELİ"

Teknolojiyi geldiği nokta itibariyle eğitimden ayrı tutmanın mümkün olmayacağını söyleyen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Deniz Dağseven Emecen, "Yeni nesil teknolojinin içine doğuyor, bizim gibi teknolojiyi sonradan edinmiyor. Dolayısıyla eğitimi teknolojiden uzak düşünmek mümkün değil. Bir yandan da geleneksel bir takım alışkanlıklarımız var. Her ikisini de bir arada tutmak önemli. Bundan sonra öğretmen yetiştirme sisteminde bunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu açıdan bir revizyona gitmek gerekebilir. Derslerin içinde mutlaka teknolojiyi, sosyal medyayı dahil etmeliyiz. Çünkü öğrencilerin dışarıya açıldıkları ilk göz artık teknoloji. Sosyal medyayı son derece etkin şekilde kullanıyorlar, haber alma kaynakları da çoğunlukla sosyal medya" diye konuştu.

Eğitim sistemlerini anlatmaları için seçilen ülkeleri PISA sınav sonuçları baz alınarak belirlediklerini belirten Emecen, "Finlandiya bu konudaki önderliğini her zaman gösterdi, o iyi bir örnek olarak burada. İngiltere eğitimini dünyaya satan bir ülke. Bu modelleri satın alan ülkeler olduğuna göre oradaki farklılığın ne olduğunu öğrenmek istedik. Kore ve Kanada ise daha arkalardan başlayıp birden bire bu sınav sonuçlarında yükselmiş ülkeler. Türkiye'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var, onları da bu yüzden buraya davet ettik" dedi.

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