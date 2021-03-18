banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: 12'inci sınıf öğrencilerinin de örnek sınav sorusuna ihtiyacı var

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasında LGS’ye girecek öğrenciler için son üç yılın örnek LGS sorularına, her ders ve her ünite ile ilgili farklı iller tarafından hazırlanan örnek soru içeren çalışma fasiküllerine ulaşabiliyorlar.

EĞİTİM 18.03.2021, 00:10 Murat Aydın
Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: 12'inci sınıf öğrencilerinin de örnek sınav sorusuna ihtiyacı var

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasında LGS’ye girecek öğrenciler için son üç yılın örnek LGS sorularına, her ders ve her ünite ile ilgili farklı iller tarafından hazırlanan örnek soru içeren çalışma fasiküllerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca 5,6, ve 7.sınıflar a yönelik işlenen her ünite ile ilgili Beceri Temelli testlere ulaşabiliyorlar. Bu sayfada 9-10-11 ve 12.sınıflar için ise sadece her üniteyle ilgili 20’şer soruluk tekrar testleri var.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Bilindiği gibi üniversiteye hazırlanan öğrenciler liseyi bitirinceye kadar ki tüm bilgi birikimlerinden sorumlular. Bu sene 12.sınıfta olan öğrenciler geçtiğimiz yılın ikinci döneminde okula gelemediler. Bu yıl ise kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan eğitim almayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerin geçmiş yılların öğrencilerine göre çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bu nedenle ÖSYM’den ve MEB’den her ay AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) yönelik örnek soru yayınlanmasına ihtiyaçları var. 2018 ve 2019’da ÖSYM’nin sayfasında örnek sorular yayınlanmıştı. Ancak 2020’de ve bu yıl örnek soru yayınlanmadı. MEB tarafından ise son olarak 2 Mayıs 2020 tarihinde YKS soru adetleri ile kıyaslandığı zaman çok az sayıda örnek soru yayınlandı. Öğrenciler, örnek sorular konusunda yayınevlerinin birbirinden çok farklı gözüken yayınlarına bel bağlamış durumda. Oysaki soru tipleri ve yapıları konusunda her ay örnek deneme sınavları yayınlanması konusunda öğrenciler hemfikirler".

Ortaöğretim Başarı Puanının etkisi kaldırılsın, geçen yıl ki gibi ek süre verilsin.

Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, sınava girecek öğrenci grubu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "öğrenciler, salgın sebebi ile okulda sağlıklı eğitim alamadıklarını düşünüyor ve yazılı sınavlar ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) konusunda da kafaları karışık. Bir kısım öğrenci, aksayan eğitimle sınavlardan düşük aldığı için YKS puanlarındaki OBP etkisinin kaldırılmasını bekliyor. Bir kısım ise yazılıların kolaylaştığını ve ortalamasının yükseldiğini söylüyor ve o yazılılara boşuna çalışmış olmak istemediği için OBP’nin kaldırılmasını istemiyor. Bir kısım öğrenci ise, yüksek LGS puanı ile kazandığı ve yazılı sınavları zor bir okulda okuduğu için cezalandırılıyor olmaktan rahatsızlığını dile getiriyor ve eski yıllardaki gibi okulların başarılarının da OBP’ye etki etmesini istiyor. Tabii geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav süresinin uzatılması talebi öğrenciler arasında çok konuşuluyor.Ağırlıklı olarak akıl yürütme temelli soruların sorulduğu TYT için verilen süre kısıtlı iken ağırlıklı olarak bilgi temelli soruların sorulduğu AYT için verilen süre adaylara esneklik sağlıyor. Akıl yürütme temelli soruların daha çok süre gerektirdiği düşünüldüğünde TYT için verilen sürenin artırılması öğrencilerin ve ölçme değerlendirme süreçlerinin faydasına olacaktır" dedi.

Bir kısım sürenin uzatılmasını, zaten sürenin kısıtlı olduğu için bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Bir kısım öğrenci ise sürenin uzamasının sağlık açısından sıkıntılar yaratacağı endişesinde. Bununla beraber, bir kısım ise ÖSYM’nin süreyi uzatması halinde sınavı da zorlaştıracağı düşüncesinde. Hem OBP hem de sınavın zorluk seviyesi konularındaki bu güvensizlik hissinin ortadan kalkması için ÖSYM’nin öğrencilere çalışmalarında yardımcı olacak bir eylem planı yapması gerekli gözüküyor.

#sınav #lgs #ösym #meb #AYT #YKS #öğrenci #EğitimUzmanıHaticeYılmaz #OğuzKaanKoleji
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir