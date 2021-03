Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: 12'inci sınıf öğrencilerinin de örnek sınav sorusuna ihtiyacı var

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasında LGS’ye girecek öğrenciler için son üç yılın örnek LGS sorularına, her ders ve her ünite ile ilgili farklı iller tarafından hazırlanan örnek soru içeren çalışma fasiküllerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca 5,6, ve 7.sınıflar a yönelik işlenen her ünite ile ilgili Beceri Temelli testlere ulaşabiliyorlar. Bu sayfada 9-10-11 ve 12.sınıflar için ise sadece her üniteyle ilgili 20’şer soruluk tekrar testleri var.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Bilindiği gibi üniversiteye hazırlanan öğrenciler liseyi bitirinceye kadar ki tüm bilgi birikimlerinden sorumlular. Bu sene 12.sınıfta olan öğrenciler geçtiğimiz yılın ikinci döneminde okula gelemediler. Bu yıl ise kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan eğitim almayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerin geçmiş yılların öğrencilerine göre çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bu nedenle ÖSYM’den ve MEB’den her ay AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) yönelik örnek soru yayınlanmasına ihtiyaçları var. 2018 ve 2019’da ÖSYM’nin sayfasında örnek sorular yayınlanmıştı. Ancak 2020’de ve bu yıl örnek soru yayınlanmadı. MEB tarafından ise son olarak 2 Mayıs 2020 tarihinde YKS soru adetleri ile kıyaslandığı zaman çok az sayıda örnek soru yayınlandı. Öğrenciler, örnek sorular konusunda yayınevlerinin birbirinden çok farklı gözüken yayınlarına bel bağlamış durumda. Oysaki soru tipleri ve yapıları konusunda her ay örnek deneme sınavları yayınlanması konusunda öğrenciler hemfikirler".

Ortaöğretim Başarı Puanının etkisi kaldırılsın, geçen yıl ki gibi ek süre verilsin.

Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, sınava girecek öğrenci grubu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "öğrenciler, salgın sebebi ile okulda sağlıklı eğitim alamadıklarını düşünüyor ve yazılı sınavlar ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) konusunda da kafaları karışık. Bir kısım öğrenci, aksayan eğitimle sınavlardan düşük aldığı için YKS puanlarındaki OBP etkisinin kaldırılmasını bekliyor. Bir kısım ise yazılıların kolaylaştığını ve ortalamasının yükseldiğini söylüyor ve o yazılılara boşuna çalışmış olmak istemediği için OBP’nin kaldırılmasını istemiyor. Bir kısım öğrenci ise, yüksek LGS puanı ile kazandığı ve yazılı sınavları zor bir okulda okuduğu için cezalandırılıyor olmaktan rahatsızlığını dile getiriyor ve eski yıllardaki gibi okulların başarılarının da OBP’ye etki etmesini istiyor. Tabii geçen yıl olduğu gibi bu yılda sınav süresinin uzatılması talebi öğrenciler arasında çok konuşuluyor.Ağırlıklı olarak akıl yürütme temelli soruların sorulduğu TYT için verilen süre kısıtlı iken ağırlıklı olarak bilgi temelli soruların sorulduğu AYT için verilen süre adaylara esneklik sağlıyor. Akıl yürütme temelli soruların daha çok süre gerektirdiği düşünüldüğünde TYT için verilen sürenin artırılması öğrencilerin ve ölçme değerlendirme süreçlerinin faydasına olacaktır" dedi.

Bir kısım sürenin uzatılmasını, zaten sürenin kısıtlı olduğu için bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Bir kısım öğrenci ise sürenin uzamasının sağlık açısından sıkıntılar yaratacağı endişesinde. Bununla beraber, bir kısım ise ÖSYM’nin süreyi uzatması halinde sınavı da zorlaştıracağı düşüncesinde. Hem OBP hem de sınavın zorluk seviyesi konularındaki bu güvensizlik hissinin ortadan kalkması için ÖSYM’nin öğrencilere çalışmalarında yardımcı olacak bir eylem planı yapması gerekli gözüküyor.