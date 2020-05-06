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Eğitim Uzman Hatice Yılmaz'dan LGS ve YKS için önemli uyarı

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS ve YKS sınav tarihlerinin değişmesini ve Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararları değerlendirdi.

EĞİTİM 06.05.2020, 09:56 06.05.2020, 10:04 Murat Aydın
Eğitim Uzman Hatice Yılmaz'dan LGS ve YKS için önemli uyarı

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS ve YKS sınav tarihlerinin değişmesini ve Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararları değerlendirdi.

Yılmaz, "Şimdi hızla çalışma planlarını güncellemek gerekiyor. LGS ye girecek öğrencilerin sınavın iki hafta ertelenmesine YKS ye girecek öğrencilerin de yaklaşık bir ay geriye alınmasına üzülmüş olduklarını tahmin etmek hiç zor değil. Bu saatten sonra ahlayıp puflamak yerine çok çalışın. Bu işe biraz iyi tarafından bakmaya çalışalım. Öncelikle her iki grup içinde sınava girecek tüm öğrenciler için şartlar aynı. Bu arada hem LGS ye hem YKS ye girecek öğrenciler için iyi haberlerde var. LGS ye girecek öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. Okullarında onları kendi rehber öğretmenleri ve okul yöneticileri karşılayacak. Tanıdıkları bir ortamda sınava girebilecekler.

YKS ye girecek öğrenciler için de iki yenilik var. Birincisi TYT de de sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Yani yarım saat uzatıldı. İkincisi ise baraj 180 puandan 170 puana düşürüldü. Bunlarda iyi haberler.

Özellikle YKS tarihinin geri çekilmesi bu güne kadar neredeyse üç aydır evde oturmak zorunda kalan ve Temmuz sonuna kalırsa beş ay süreyle öğrencilerin yaşayacağı stresin bir an önce bitmesini sağlayacak. Üstelik temmuz sıcağında herkes tatil yaparken ders çalışmak zorunda kalmak öğrenciler için işkenceye dönüşecekti. Ayrıca temmuzda öğretmenlerin de tatilde olacağını unutmamak gerekiyor. Ama şimdi iki ay sıkı çalışıp temmuz için tatil planı yapabilirsiniz. Bu düşünce belki öğrencileri biraz rahatlatabilir.

Bugün yapmamız gereken, neden LGS iki hafta ertelendi yada neden YKS bir ay öne alındı diye hayıflanmak yerine önümüzde kalan süreyi yeni duruma göre en doğru şekilde planlamak. Bu haftayla birlikte LGS ye 7, YKS ye 8 hafta var. Bu sürenin Mayıs sonuna kadar olan 4 haftasını, 23 marttan bu yana yaptığımız gibi evde çalışarak geçireceksiniz. Haziran ayında okullarınıza giderek, LGS ye girecekler 3 hafta, YKS ye girecekler 4 hafta öğretmenlerinden yardım alabileceksiniz.

Sınava kadar olan süreyi etkin değerlendirmek için;

Mayıs ayı boyunca evde çalışmayı sürdüreceğinizden günün hangi saatlerinde çalışıp hangi saatlerinde dinleneceğinizi net olarak belirleyiniz ve programınızı aksatmayacak şekilde azimli olunuz.

Sınavda sorumlu olacağınız derslerle ilgili bir tekrar programı oluşturunuz. Tekrar programında eksik olduğunuz derslere daha çok zaman ayırınız.

Kolay tekrar yapmak için geçmiş yılların sınav sorularını ve yayınlanmış örnek soruların tümünü anlayarak çözmeye çalışınız.

EBA'da hem 8.sınıf hem de 12.sınıf öğrencileri için açılmış olan sınavlara hazırlık derslerini takip ediniz. EBA'da yayınlanmış olan dokümanları ve örnek soruları çözmeyi ihmal etmeyiniz.

Çalışırken çözemediğiniz sorularla ilgili arkadaşlarınızdan yardım alabileceğiniz gibi okul açıldığında öğretmenlerinize sormak üzere işaretleyiniz..

Haziran ayında okul açıldığında çalışmalarınıza okulda devam ediniz. Böylece takıldığınız her soruyu öğretmenlerinize sorabilirsiniz. Okulların açılması durumunda öğretmenleriniz haziran sonuna kadar okulda olacaklar.

Sınava 10 gün kala her gün bir deneme sınavı çözerek yanlışlarınızın doğru çözümünü öğrenerek son tekrarlarınızı yapınız.

Unutmayın verdiğiniz emek harcadığınız çaba ne kadar çoksa başarı şansınız da o kadar yüksek olacaktır.

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