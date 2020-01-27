banner314

banner325

Son Dakika

Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı

EĞİTİM 27.01.2020, 11:16
1
Eğitim teknolojileri fuarında Türk öğrenciler gururlandırdı
İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT fuarında, Bahçeşehir Koleji’nde üretilen teknolojik ürünler tanıtıldı. Öğrenciler tarafından tanıtılan hidrolik kol, geri dönüşüm filament, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı.

Londra'da 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen BETT fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 146 ülkeden yaklaşık bin şirket bir araya geldi. Bahçeşehir Kolejleri Teknoloji Birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim" oturumunda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz önemli açıklamalarda bulundu.

“YAPAY ZEKA TEMELLİ ÖĞRENME PLATFORMU’NU TANITMAYA BAŞLADIK”

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, BETT Fuarının özellikle eğitim teknolojileri alanında dünyanın en büyük fuarı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hemen sağ tarafımızda Google, sol tarafımızda Microsoft, arka tarafta Apple ve bunlara alt yazılım desteği veren binlerce yazılım firması burada. Önümüzdeki 200 sene içerisinde eğitim sektöründe teknolojik alanda ne gibi gelişmelerin olacağını merak eden bir insan buraya gelerek ne olup, ne biteceğini çok güzel bir şekilde görür. Üniversitemizin önderliğinde kolej olarak son iki yıldır bu fuara katılıyoruz. Daha önceleri gelişmeleri takip ediyorduk, ülkemize getirmeye çalışıyorduk. Artık kendi AR-GE departmanımızla, Teknopark’taki kendi öğretmenlerimiz ile geliştirdiğimiz Yapay Zeka Temelli Öğrenme Platformu’nu tanıtmaya başladık. İnşallah fuar sonuna kadar da ihraç etme imkanımız olacak”  

“EĞİTİM BİR SEKTÖRDÜR, ENDÜSTRİDİR”

Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan ciddi bir ilgi olduğunu kaydeden Yücel, “Türkiye’de sadece sınav sistemi var zannediliyor.  Uzak Doğu'da belki de bizde olduğundan daha katı sınav sistemi var. Eğitim sistemimizi tanıttığımızda çok beğendiler ve kendi eğitim sistemlerine nasıl entegre edeceklerini sordular. Nitekim Türkiye’de eğitim alanında da güzel şeyler yapılıyor. Şunu unutmamak lazım; eğitim bir sektördür, endüstridir. Bu fuarla da aslında bunu görmüş olduk.

Kurumlarımızda sistem eğitimini uyguluyoruz. Yakın zamanda lise öğrencilerimiz sistem müfredatı üzerinden bir uydu kurdular. Bu uydu güneş paneliyle çalışıyor. Yüksekliği, basıncı ve meteorolojik olaylarla ilgili bilgiler veriyor.  Sistem eğitimiyle öğrencilerimizi bu tip çalışmalar ortaya koymalarını sağlıyoruz. Çocuklar bunu üretirken matematiği, fiziği, kimyayı hatta edebiyatı bile kullandı ve işin sonunda bu ürün ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEN KATILAN TEK EĞİTİM KURUMUYUZ”

Eğitim için yapılacak olan yatırımlara dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise  "Bu fuar eğitim teknolojileri alanında dünyadaki önemli firmaların, şirketlerin, start-up'ların ve eğitim kurumlarının olduğu bir fuar. Türkiye’den katılan tek eğitim kurumuyuz. Üniversite olarak ülkemizi temsil ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu fuarda hem ülkemizin eğitim ve yükseköğretimde geldiği yeri gösteriyoruz hem de geliştirdiğimiz yenilikçi eğitim modellerimizi hizmetlerimizi ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Ürünlerinin üniversite tarafından patentlerinin alındığını da hatırlatan Prof. Dr. Karadeniz, “Ürünlerimiz öğrencilerimizin öğretmenleriyle beraber geliştirdiği yenilikçi ürünlerdir. Bu ürünlerin hepsi teknoloji tabanlı, eğitime hizmet eden, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlayan ürünlerdir. Bu, aynı zamanda genç girişimciliğe olan desteğimizin de bir sonucudur. Bunları geliştiren öğrencilerimizi dünyanın farklı noktalarına götürüyoruz. Aynı zamanda dünyaya da bu ürünlerini tanıtmalarını istiyoruz" dedi.

“ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ DÜNYAYA AÇIYOR”

Öğrencilerinin kendi şirketlerini kurduklarını dile getiren Karadeniz, "Öğrencilerimizle beraber dünyaya bu ürünleri tanıtarak aslında kendi şirketlerini de dünyaya açmalarını sağlıyoruz. Bunun dışında geliştirdiğimiz birçok ürünün yanı sıra aynı zamanda bir online eğitim platformunu da tanıtıyoruz. Bu online eğitim platformuyla online derslerin kurumlar arasında rahatlıkla alınabilmesini sağlayacağız. Böylece farklı kurumların bir arada nasıl çalışabileceğini göstereceğiz. Burada tüm eğitim camiamızdaki paydaşlarla beraber geliştirdiğimiz yenilikçi ürünleri dünyaya açmayı hedefliyoruz. Ülkemizi temsil etmekten dolayı da mutluluk ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:11
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:23
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3