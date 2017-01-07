Eğitim- Sen: Adana'da okullarda ısınma sorunu var

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - EĞİTİM-SEN Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz, soğuk kış aylarında okullarda ısınma sorunu olduğunu, öğrencilerin titreyerek ders dinlemek zorunda kaldığını söyledi.

Sendika yöneticileriyle okulları ziyaret ettiklerini anlatan Ahmet Karagöz, ağırlıklı olarak ısınma ve temizlik sorununun dile getirildiğini belirtti. Özellikle sabah saat 07.00'de ders başı yapan miniklerin titreyerek ders gördüklerini vurgulayan Karagöz, şunları söyledi:

"Okullarda ısınma soba, elektrikli soba, klima veya kalorifer sistemiyle yapılıyor. Ancak bazı kaloriferli okullarda bu sistemi çalıştıracak teknik personelin olmayışı, tamir bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanamaması sorunu karşımıza çıkıyor. Teknik personel ve mali bütçelerin yetersiz olması sebebiyle kaloriferlerin yanmadığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra klimalar takviye ediliyor. Ancak klimaların da tamir bakım onarıma geçmediği için sınıflarda çalışmadığı hem velilerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımız tarafından bize iletiliyor."

Adana'nın kuzeyindeki okullarda okul aile birliği ve veli destekleriyle bu sorunun okul müdürleri tarafından çözüldüğünü bildiren Karagöz, "Güneyde yaşayan yoksul ailelerin olduğu bölgelerde özellikle bu sorun nedeniyle bunun bedelini öğretmenler, öğrenciler, okul idareleri ödemek zorunda kalıyor. Kesintisiz 15 gündür yağmur yağan, soğuk yaşayan ilimizde kliması, sobası çalışmayan, kaloriferi etkin hale getirilmeyen, soğuk hava deposu gibi sınıflarda çocuklarımız ve eğitmenlerimiz titreyerek eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar" dedi.

Hem veliler, hem öğretmenlerden bu konuda çok şikayet aldıklarını belirten Ahmet Karagöz, "Adana'nın güneyinde bulunan Seyhan ve Yüreğir'deki okullarda temizlik ve ısınma sorununu çözecek yeterli personele, mali bütçe, kalorifer sistemini çalıştıracak teknik sorumlulara acil ihtiyaç var" diye konuştu.

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