Eğitim-İş'ten 'Uzakta Değil Yakındayız' projesine tepki

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Uzakta Değil Yakınınızdayız Projesi eğitim emekçilerine yeni angaryalar yüklediği iddia edildi. Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Eren, "Nicel veriler saptanarak nitelik elde edilemez. Öğretmene daha fazla angarya yükleyerek yakınlık değil uzaklık sağlanır" dedi.

NİCEL VERİLER SAPTANARAK NİTELİK ELDE EDİLMEZ,

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Eren'in konuyla ilgili açıklaması söyle:

*Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Uzakta Değil Yakınınızdayız Projesi eğitim emekçilerine yeni angaryalar yüklemektedir. Projenin amacına bakıldığında eğitim paydaşlarının eğitim,sosyal,psikolojik ve duygusal yönden desteklenmeleri şeklinde ifade edilmiştir. Ancak öğretmenlerin salgın süresince okullarının doğasına uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmaları tekdüzelikle sınırlandırmak destek değildir yada bu çalışmaları haftalık periyotlarla toplamak olsa olsa el altı denetim faaliyeti yürütmektir.

OKUL REHBERLİK SERVİSİNİN TEKDÜZELEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Projeyi hazırlayan arkadaşlarımız, okul rehberlik servisinin faaliyetlerini bilimsellik dışında değerlendirmiş olacak ki okulun doğasını öngörmeyen, okulun ihtiyaçlarını sınırlandıran, tüm rehberlik servislerini aynı çalışmalara iten ve okul rehber öğretmenlerini niceliksel verileri toplama aracı sıfatına sokacak bir pozisyona itmişlerdir.Oysa her okulun kendine has bir doğası vardır.Salgın sürecinde de her okulun hatta her öğrencinin ihtiyaçları çeşitlilik gösterecektir. Öğrencilerinin ve okulunun genelinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yer okul rehberlik servisidir, kişi ise okulunu ve öğrencisini tanıyan rehber öğretmendir. İlimizde okul rehber öğretmenlerimizin tamamı salgın döneminde okullarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları her okul için tek tip haline getirmek ve okul rehber öğretmenlerini proje kılıfında denetlemek kabul edilemez. Bu projeden gereksiz nicel veriler çıkar, bu projeden okul rehber öğretmenlerine angarya çıkar, bu projeden öğrencinin ihtiyacına cevap vermeyen rehberlik hizmeti çıkar ama bu projeden tüm eğitim paydaşlarını kapsayan bir destek çıkmaz

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN MUTSUZ OLDUĞU BİR İLİN BAŞARISI PROJELERLE YÜKSELMEZ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Soruyoruz

Son yıllarda ilimizin merkezi sınavlarda olan başarısı düşüklüğünü, projelerle boğulmuş, yaratıcılığı sınırlandırılmış eğitim emekçileri nasıl yükseltecek ?

Öğrencinin içinde bulunduğu koşulları değerlendirmeyen, öğretmenin çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına cevap vermeyen, eğitimdeki her paydaşı zorunluluk ve zorundalıklara iten niceliğe hitap eden proje reklamlarıyla mı ilin başarısı yükselecek ?

ÖĞRETMENE DAHA FAZLA ANGARYA İLE YAKINLIK DEĞİL UZAKLIK SAĞLANIR

