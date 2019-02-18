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Eğitim çalışanlarından 'hazırlık ödeneği' talebi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TÜM Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi üyeleri okullardaki eğitim çalışanı açığının giderilmesi ve eğitim- öğretime hazırlık ödeneğinin herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündeki...

Eğitim çalışanlarından 'hazırlık ödeneği' talebi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - TÜM Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Sivas Şubesi üyeleri okullardaki eğitim çalışanı açığının giderilmesi ve eğitim- öğretime hazırlık ödeneğinin herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesi yönündeki taleplerini sıraladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 40 Teç-Sen üyesi, ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a taleplerini iletti. Grup adına basın bildirisini okuyan Teç-Sen Sivas Şube Başkanı Turan Ercüment, eğitim çalışanlarına yönelik haksızlıklar yapıldığını ileri sürdü. Kamuda 75 bin eğitim çalışanı açığı olduğunu belirten Ertümen, "Okullarımızda memur, hizmetli, kaloriferci, bekçi ve teknisyen kadroları kalmamıştır. Tek hizmetliye veya kaloriferciye okulun bütün işleri yöneticiler tarafından yaptırılmaktadır. Aşırı iş yükü karşısında okul ve kurumlarda günlük 2 veya 4 saat arasında fazla çalışma yapılmaktadır" dedi. 
Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yapıldığını belirten Ertümen, "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında 1 milyon 100 binden fazla personel görev yapmaktadır. Eğitim- öğretime hazırlık ödeneği bir milyonu aşkın personele verilirken, 75 bin kişiye hak görülmemektedir. Bu durum kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissi uyandırmaktadır. Artık yıllardır süregelen bu ayrımcılığın son bulmasını, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin bakanlık bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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