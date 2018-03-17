"Eğitim bütün dünyada sorunları çözer"

İSTANBUL, () -MEKTEBİM Okulları gelecek yıl eğitim öğretim yılında faaliyete girecek olan Kütahya Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. Kütahya Grand Çınar Otel'de düzenlenen tanıtım lansmanında konuşan Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, eğitimin bütün dünyada bütün sorunları çözebileceğini söyledi.

"EĞİTİMİN GİRMEDİĞİ YERDE GELİŞMİŞLİK, TEKNOLOJİ OLMAZ"

Eğitimin girmediği hiçbir yerde gelişmişlik, teknoloji, başarı ve markalaşmadan söz edilemeyeceğini söyleyen Kalko, şunları söyledi: "Başarı hikayelerinin dışında eğitimin olmadığı birçok yerde futurizm yani 'geleceği görmeyi' de göremezsiniz. Dolayısıyla şu anda ülkemizin hep hedef olarak koyduğu çağdaş, muasır medeniyetler, gelişmiş ülkelere ulaşma hedefinin tek çözümü şu anda eğitimden geçiyor. Eğitim kotasında devletimizin yapmış olduğu birçok çalışma olmakla beraber, özel okullara da artık çok büyük roller düşüyor. Sizlerin çocuklarınızı, geleceğimizi, özel okullara gönderebilmesi adına biraz daha bütçenizi kolaylaştırmak adına devletin vermiş olduğu teşvik uygulamaları gibi uygulamalarla beraber 10 yıl önce yüzde 2'lerde olan özel okullaşma oranı şu an yüzde 10'a kadar ulaştı."

"BİZİM BİR HEDEFİMİZ VAR"

Kalko, özel okulların olduğu yerde rekabet ile daha çok başarı ve kalitenin olduğunu da söyledi. Mektebim Okulları'nın özel okul olsa da milli eğitime bağlı olduğunu, dolayısıyla milli servet olduğunu belirten Kalko, "Okulumuzun sosyal alanlarından boş olduğu müddetçe sadece Mektebim öğrencileri değil devlet okulundaki öğrenciler de faydalanabilir. Biz ticari kaygılarla bu işin içinde değiliz. Bizim bir hedefimiz, bir hayalimiz var. O hayali gerçekleştirmek için bu yatırımları yapıyoruz. O açıdan okullar sizlere emanettir. Kendi okullarınız olarak görebilirsiniz" dedi.

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