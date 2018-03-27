Eğitim Bir-Sen'den performans sistemine tepki eylemi

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitimciler Birliği Sendikası'na (Eğitim Bir-Sen) üye öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) performans sistemini protesto etti. Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, önce Bakanlığın kurumsal performansının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube'nin çağrısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen yüzlerce eğitimci, MEB'in öğretmenlere yönelik performans değerlendirme sistemini ve son dönemde eğitimcilere yönelik artan şiddet olaylarını basın açıklamasıyla protesto etti. 'Öğretmen örselenmemeli, önemsenmeli' pankartı açan eğitimciler, aynı zamanda 'Öğretmenine değer ver', 'Şiddete dur de', 'Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme' ve 'Performansa hayır' dövizleri taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, MEB'in eğitimcilerin sorunlarının çözümüne yoğunlaşmak yerine performansını ölçme arayışına ve ısrarına bir anlam veremediklerini söyledi. Eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi bir an önce çözülmesi gereken onlarca sorun olduğunu belirten Bina, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmenin yönetilmesi zor süreçlere yol açacağını savundu. Bina, "Eğitim-Bir-Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

MEB'E PERFORMANS ELEŞTİRİSİ

Şube Başkanı Ali Musa Bina, "MEB'in eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek, performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazlarımızı haykırmak, ayrıca, iş barışına halel getiren, vicdanları yaralayan, adalet duygusunu örseleyen mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına yönelik eleştirilerimizi dile getirmek; bazısı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldik. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır."

Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığını ve neye hizmet ettiğinin de bilinmediğini söyleyen Ali Musa Bina, öğretmenlerin performansının ölçülmesine neden gerek duyulduğununun kamuoyuyla paylaşılmadığı gibi performans ölçümünün neye hizmet edeceğinin de ortaya konulmadığını ileri sürdü.

'BAKANLIĞIN PERFORMANSI SORGULANSIN'

Eğitim sisteminin mevcut durumu ve ortaya koyduğu sonuçlar açısından öğretmenin görevini ifasının tek başına belirleyici bir ölçüt olmadığını söyleyen Bina, bu sistemde, politika üreticilerinin, karar alıcıların hatalarının sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini sordu. Bina, "Önce Bakanlığın kurumsal performansı sorgulansın. Bu husus tartışma konusu yapılmaksızın öğretmenlerin performansını ölçmeye kalkmak, müsebbibi olmadıkları sorunlara ilişkin soruların cevabını öğretmenlerde aramak anlamına gelecektir. Öğretmenlere mesleklerini ifada neredeyse hiçbir özerkliğin tanınmadığı, eğitim hizmetinin sunumunda öğretmenin karar alma mekanizmasından dışlandığı, sadece verili görevleri ifasının istenildiği bir ortamda öğretmenlerin oluşturulmasında yer almadıkları kararların öngörülebilir sonuçlarından dahi sorumlu tutularak değerlendirilmeleri kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bina, açıklamasını mücadeleyi sürdürecekleri mesajı ile tamamladı. Eğitimciler, açıklamanın ardından dağıldı.



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