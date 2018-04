Eğitim Bir-Sen'den imza kampanyası

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), öğretmen performans değerlendirme taslağına tepki göstermek ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme talebi için tüm illerde imza kampanyası başlattı.

Eğitim Bir-Sen, performans değerlendirme taslağına karşı, 'İmzanı Gönder, İradeni Göster' sloganıyla tüm eğitim kurumlarında bir ay sürecek imza kampanyası başlattı. Tüm öğretmenleri kampanyaya destek olmaya çağıran Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Öğretmen performans değerlendirme taslağına 'hayır' diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, 'şiddete dur' diyecek iradeyi gösteriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

Performans değerlendirme taslağının hukuki ve kanuni dayanağı olmadığını ve öğretmeni örselediğini belirten Çatı, anlık ve kısa vadeli performans ölçümünün mümkün görünmediğini söyledi. Çatı; "Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır" diye konuştu.

'ŞİDDETE DUR DİYORUZ'

Başkan Çatı, eğitimin öznesi olan eğitimcilerin son yıllarda şiddetin nesnesi haline getirildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur ediyor. Hükümeti şiddete karşı yasal düzenlemeler getirmeye davet ediyoruz. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, 'şiddete dur' diyoruz. Bu şiddet olaylarına 'dur' diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen bekliyoruz."



FOTOĞRAFLI