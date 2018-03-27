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Eğitim Bir-Sen Balıkesir Şubesi'nden, 'performans sistemi' tepkisi

BALIKESİR'de Eğitim Bir-Sen Şubesi üyeleri, Zağanos Paşa Cami önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla, performans değerlendirme sistemini protesto etti. Sendika adına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Mehmet Çabuk, uygulamanın...

Eğitim Bir-Sen Balıkesir Şubesi'nden, 'performans sistemi' tepkisi
BALIKESİR'de Eğitim Bir-Sen Şubesi üyeleri, Zağanos Paşa Cami önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla, performans değerlendirme sistemini protesto etti. Sendika adına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Mehmet Çabuk, uygulamanın öğretmen motivasyonunu bozarak, öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getireceğini söyledi.
Performans değerlendirme sisteminin hukuki dayanağının olmadığını ifade eden Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Çabuk, sistemden geri dönülmesini istedi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, ısrarla uygulamak istediği sistemin eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacağını ve eğitimcileri öğrenciler ile karşı karşıya getireceğini ifade eden Çabuk, şunları söyledi:
"Hepimizin malumu olduğu üzere Bakanlık bu performans değerlendirmesini daha önce de uygulamış ancak sonuç tam fiyasko olmuştur. Özellikle daha önce yapılan bu uygulama eğitim camiası içinde birçok tartışmaya sebep olmuş, ciddi kavgalar yaşanmış, bu kavgaların birçoğu mahkeme salonlarına taşınmıştır. Yeni getirilmek istenen performans sistemi, içine öğrenci ve veliyi dahil ederek, tartışmayı daha da geniş bir kesime yaymak olacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu onca sorun varken bunların üzerine yeni sorun ilave etmekten başka hiçbir katkısı olmayacaktır."
Sistemin kurumsal bütünlüğü de bozacağını savunan Çabuk, "Öğretmenin performans değerlendirme sisteminin, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmenleri ayrıştıracağı, kurumsal bütünlüğü bozacağı hesaba katılmalıdır" dedi.

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