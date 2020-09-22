Eğitim başladı... Başkan Çalık'tan okul ziyareti

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim öğretime başlayan Gürpınar 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocukların heyecanına ortak oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden ve öğretmenlerden yeni sistem hakkında bilgiler alan Başkan Çalık, “Sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak eğitim sistemi devam edebilmeli. Bu çok önemli, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim öğretime başlayan Gürpınar 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Mehmet Murat Çalık, onların heyecanlarını paylaşarak yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Okulda incelemeler yaparak öğretmenlerden yeni sistem hakkında bilgiler alan Başkan Çalık, “Bu dönemde eğitim sürecinin devam etmesi gerekiyor. Sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak eğitim sistemi devam edebilmeli. Bu çok önemli, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Eğitimin bir yıl sekteye uğraması ileride bizim açımızdan çok ciddi riskleri barındırır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan ziyareti sırasında çocuklarla bol bol sohbet etme imkânı da bulan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi ve iş insanı Adem – Hatice Soytekin’in katkılarıyla hayata geçirilen Muhammed Soytekin Kütüphanesi’nde de incelemelerde bulundu.

Beylikdüzü’ndeki Okullar Yeni Döneme Hazırlandı

sürecinde okulların yeni eğitim yılına hazırlanması sürecinde bir dizi çalışma yaparak sürece katkı sunan Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde yer alan okulların ihtiyaç duyduğu tadilatları da eksiksiz yerine getirdi. Okulların fiziki eksiklerinin giderilmesi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alması adına bakım ve onarım çalışmalarını özenle sürdüren Belediye, pandemi sürecinde hijyen kurallarını gözeterek ağırlıklı olarak okulların tuvaletlerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Gelen talepler doğrultusunda ayrıca ihtiyacı bulunan okullardaki sınf ve koridorlar boyanarak bahçe ve saha düzenlemeleri de yapıldı. Tüm tadilat işlemlerinin yanı sıra Belediye ekipleri tarafından ayrıca talep gelen okullardaki dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışması da titizlikle gerçekleştirildi.