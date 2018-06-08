Edirne Valisi Özdemir, öğrencilere karne dağıttı

EDİRNE’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ardından karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Edirne Valisi Günay Özdemir de karne dağıtım törenine katıldı.Kıyık semtindeki 50'nci Yıl İlkokulu'ndaki karne dağıtımına Edirne Valisi Günay Özdemir katıldı. Okul girişinde Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ve öğrenciler Vali Özdemir'i ellerinde çiçeklerle karşıladı. Okulun halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Vali Özdemir, okul bahçesi dışında bekleyen öğrenci velileriyle sohbet etti. Ardından okulun ana sınıfına girerek öğrencilerle sohbet eden Vali Özdemir, karnelerini dağıttı. Öğrencilerle yaz aylarında ne yapacaklarını soran Özdemir, 'dedelerinizi ziyaret etmeyi unutmayın' öğüdünde bulundu.Edirne'de 56 bin öğrenciye karne dağıtıldığını kaydeden Vali Özdemir, "Öğrencilerimiz karne tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler. Mezun olanlar, diğer okullarına gidecekler. Edirne'de çok başarılı bir eğitim yılı geçirdik. Öncelikle öğretmenlere, öğrencilere ve velilerimize teşekkür ederim. Edirne eğitim konusunda çok hassas, her zaman veliler, eğitimcilerimizin yanında oluyor. Yeni sene için eksiklerimizi tespit ederek 2018-2019 yılına iyi bir şekilde girmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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