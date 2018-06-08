Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

Edirne Valisi Özdemir, öğrencilere karne dağıttı

EDİRNE’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ardından karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Edirne Valisi Günay Özdemir de karne dağıtım törenine katıldı. Kıyık semtindeki 50'nci Yıl İlkokulu'ndaki karne...

Edirne Valisi Özdemir, öğrencilere karne dağıttı
EDİRNE’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ardından karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Edirne Valisi Günay Özdemir de karne dağıtım törenine katıldı.
Kıyık semtindeki 50'nci Yıl İlkokulu'ndaki karne dağıtımına Edirne Valisi Günay Özdemir katıldı. Okul girişinde Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ve öğrenciler Vali Özdemir'i ellerinde çiçeklerle karşıladı. Okulun halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Vali Özdemir, okul bahçesi dışında bekleyen öğrenci velileriyle sohbet etti. Ardından okulun ana sınıfına girerek öğrencilerle sohbet eden Vali Özdemir, karnelerini dağıttı. Öğrencilerle yaz aylarında ne yapacaklarını soran Özdemir, 'dedelerinizi ziyaret etmeyi unutmayın' öğüdünde bulundu.
Edirne'de 56 bin öğrenciye karne dağıtıldığını kaydeden Vali Özdemir, "Öğrencilerimiz karne tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler. Mezun olanlar, diğer okullarına gidecekler. Edirne'de çok başarılı bir eğitim yılı geçirdik. Öncelikle öğretmenlere, öğrencilere ve velilerimize teşekkür ederim. Edirne eğitim konusunda çok hassas, her zaman veliler, eğitimcilerimizin yanında oluyor. Yeni sene için eksiklerimizi tespit ederek 2018-2019 yılına iyi bir şekilde girmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325