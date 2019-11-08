banner314

banner325

Son Dakika

Ebeveynlere öneriler: Çocuk kitabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Çocukların 1 yaşından itibaren kitaplarla buluşturulması gerektiğini, 2-3 yaşındaki çocukların ise kendilerine kitap okunmasından mutlu olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Gül Koçyiğit, ebeveynlere çocuk kitabı seçiminde dikkat etmeleri...

EĞİTİM 08.11.2019, 12:55
Ebeveynlere öneriler: Çocuk kitabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Çocukların 1 yaşından itibaren kitaplarla buluşturulması gerektiğini, 2-3 yaşındaki çocukların ise kendilerine kitap okunmasından mutlu olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Gül Koçyiğit, ebeveynlere çocuk kitabı seçiminde dikkat etmeleri gereken kriterleri sıralayarak "Her yaş aralığı çocuk için seçilen kitap farklı olmalıdır" dedi. 

Dijital teknolojiler ve internet, bilgiye ulaşımı kolaylaştırsa da güvenilir bilgiye ulaşmanın en güzel yolu hala kitaplardan geçiyor. Özellikle de çocuklar söz konusu ise kitap, güvenli ve filtre edilmiş bilgi için en önemli kaynak. Peki dijital dünyanın çocuklarına kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı? Çocuklar kaç yaşından itibaren kitapla buluşturulmalı? Hangi yaş aralıkları için ne tür kitaplar önerilmeli? Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Öğr. Gör. Gül Koçyiğit, çocukların 1 yaşından itibaren kitaplarla buluşturulması gerektiğini, iki-üç yaşlarındaki çocukların ise kendilerine kitap okunmasından çok mutlu olduklarını belirterek, “Çocuk bu durumda ebeveyninin kendisine değer verdiğini, önemsediğini, ona bir zaman ayırdığını, sevgi ve sıcaklığını vermekten mutlu olduğunu duyumsar ve güven duygusu gelişir”  diye konuştu. 

“MODEL OLUN, TAKDİR EDİN”

Çocuklara her hangi bir davranışı kazandırmada model olmanın çok önemli olduğunu belirten Gül Koçyiğit, “Çocuklara kitap sevgisini aşılayabilmek için öncelikle çocuğun çevresinde olan, ona bakım veren bireylerin de kitapla olan bağının güçlü olması gerekmektedir. Çocuğa kitapların olumlu özelliklerinden bahsetmek ve kitap okumak için özel zamanlar ayırmak ve bunu sürekli hale getirmek çocukta kitap okumaya dair olumlu davranışın gelişimine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.  Herhangi olumlu bir alışkanlığın ne kadar erken kazanılırsa kalıcılığının da o denli uzun olacağını vurgulayan Koçyiğit, “O nedenle çocuğun okumayı öğrenmesi beklenmemelidir. Erken yaşlardan itibaren kitaplarla buluşturulmalıdır. Çocuğun kitapla olan ilişkisi takdir edilmeli, övülmelidir” dedi.

Kitapla buluşmaların, çocuğun eğlenebildiği oyun ortamlarına dönüştürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Koçyiğit, “Kitap okumaya çocuğun anne babası ya da sevdiği başka biri eşlik etmelidir. Çocuğun kendi seçtiği bir kitapla okumaya başlanılabilir. Kitap çocukla birlikte okunabilir. Kitap okurken arada sorular sormak, “Sence bundan sonra ne olacak?”, “Sen olsan ne yapardın?” vb. sorular çocuğun ilgisini canlı tutmasını sağlayacaktır. Bu tip etkinliklerle çocuk, kitabın kendisini eğlendirmesine ve sevdiği bir kişi ile zaman geçirmesine fırsat sağlayan bir araç olarak duyumsayabilmelidir” ifadelerini kullandı.

HANGİ YAŞ GRUPLARI NE TÜR KİTAPLAR OKUMALI?

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Öğr. Gör. Gül Koçyiğit çocuklarda yaş aralıklarına göre kitap seçimindeki kriterleri şöyle sıraladı:

“1-3 yaş çocukları için; Yalın çizgili, sevimli ve dikkat çekici resimlerle oluşturulmuş kitaplar tercih edilmeli. Az kelimeli bol resimli olmalı. Kitabın içeriği çocuğun bildiği, gördüğü, tanıdığı dünyadan eşya ve nesnelerden oluşmalıdır. Örneğin; bisiklete binen fareler gibi. Kolay taşınabilir ve kolay yıpranmayacak özellikte olmalıdır.”

4 ve 5 yaş arasındaki çocukların dil becerileri geliştiği için çocukta özgürce anlatma girişimlerinin yoğunlaştığını söyleyen Koçyiğit, “Kitaplar, kendilerini dil ve çizgiyle anlatabilmelerine katkı sağlayıcı olmalıdır. Kısa ve yalın anlatımlı masal ya da öyküler tercih edilmelidir. Yazılı metinlerin çocukların zihinlerinde canlandırmalarına olanak sağlayan etkili, canlı resimlerin olması gerekmektedir. 5 ve 8 yaş çocukları için; Etkileyici hikâyeleri olan ve yeni bilgilerin öğretildiği kitaplar tercih edilmeli. Detaylı resimleri içeren, ilgi alanına giren kitaplar olmalı. Sadece iyi değil, kötü ya da yanlış karakterleri de tanıtan içeriğe sahip olmalıdır. İyiyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlaması açısından faydalı olacaktır. Aynı zamanda gerçeklerle de karşılaşma fırsatı bulacaktır. Yaratıcı kurguları içeren kitaplar tercih edilmelidir. 8-12 yaş çocukları için ise, çocuğun kişiliği ve ilgisine uygun kitaplar tercih edilmelidir. Sadece öğretici içeriği değil, düşünme ve sorgulama becerisinin de gelişimine destek olacak kitaplar tercih edilmelidir” diye konuştu.

 

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5