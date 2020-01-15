banner314

banner325

Son Dakika

Ebeveynlere karne uyarısı: Yargı ve kıyastan uzak durun

EĞİTİM 15.01.2020, 14:13
Ebeveynlere karne uyarısı: Yargı ve kıyastan uzak durun
Yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrenci ve ebeveynleri karne heyecanı sardı. Ebeveynlere karne uyarısında bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Aydın Ataş, velilerin öğrencileri yargılamaması ve kıyaslamaması gerektiğini söyledi. 

Okullar 17 Ocak 2020 tatilinde yarıyıl tatiline giriyor. 15 günlük tatili bekleyen öğrenci ve veliler bir yandan plan yaparken bir yandan da karne heyecanı yaşıyor. İyi bir yarıyıl tatili için öğrenci ve velilere önerilerde bulunan İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Aydın Ataş, karnenin öğrencinin notlarından ziyade kazanımlarını belli eden bir materyal olduğunu hatırlatarak, “Velilerin beklentileri genellikle yüksek oluyor. Bu nedenle de öğrencinin gerekli koşulları sağlamış olması da her zaman yetmeyebiliyor. Veliler kendilerini de sorgulayabilirler. Sadece öğrenciyi sorumlu tutmak yerine veli de kendine öz eleştirel yaklaşmalıdır. ‘Nerede yanlış yaptım?’ sorusunu sormalıdır. Bu durum onlar için de bir fırsat” ifadelerini kullandı.

“KARNE YALNIZCA ÖĞRENCİLERİN DEĞİL”

Karnesi kötü gelen öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini ve tatili iyi değerlendirdiklerinde ikinci dönemin olumlu geçeceğini ifade eden PDR Uzmanı Ataş, “Öğrenciler tabi ki eksiklerinin üstüne gitmeye özen göstermelidirler. Ancak karneden sadece öğrenciyi sorumlu tutmak yerine veli de kendine öz eleştirel yaklaşmalıdır. Öğrencilerin muhakeme yapması, kendilerini sorgulaması, hedeflenen beceri ve kazanımları edinip edinmediklerini görmeleri için iyi bir olanak. Veliler için de bu bir olanak çünkü karne yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlere ve ebeveynlere de çok şey söylüyor” dedi.

'ÖDÜL CEZA MEKANİZMASI OLMAMALI'

Ödül-ceza mekanizmasının artık klişeleşmiş bir şekilde değerlendirildiğine dikkat çeken Ataş, “Veliler, öğrencilerin başarısını yalnızca aldıkları bir karneden yola çıkarak değerlendirmemeli. O sadece bir göstergedir. Bunun ötesinde derin bir anlam taşımıyor. Ödül, zaman zaman öğrenciyi motive eden ama çoğunlukla da öğrencinin demoralize olmasına yol açan bir süreç. Hal böyleyken ödül-ceza mekanizması eskide kalmış bir sisteme denk geliyor. Veliler bu konuda çok yol aldı. Ödül-ceza mekanizmasının dışında mutlaka kendileri için daha yararlı ve gerekli olan şeyleri yapmalılar. Öğrenciye karne hediyesi veya karne cezası verilmemelidir. Karne öğrenci ve velinin ortak bir sorumluluğudur. Ödüllendirme sistemi motive edici görülebilir ama cezalandırma sistemi de aynı ölçüde öğrenciyi eğitimden uzaklaştırabilir" diye konuştu.

'KIYASTAN UZAK DURUN: ÖĞRENCİ KENDİSİYLE BİLE YARIŞTIRILMAMALI'

"Öğrenci kıyaslamak belki de her velinin yapması muhtemel ama sergilememesi gereken bir tutumdur" diyen Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıyaslamaktan, başkalarıyla yarıştırma duygusunu anlıyoruz. Bir kişi kendisiyle bile yarıştırılmamalıdır ve kendi yaptıklarından sorumludur. Başarı olarak ifade ettiğimiz mefhumu başka insanların neler yaptığından ve hangi süreçlerden geçtiğinden bağımsız ele almak gerekir. Bunu hiçbir ebeveyn asla yapmamalı, kendi çocuğunu kendisiyle bile yarıştırmamalıdır. Çünkü başarı süreci inişli ve çıkışlı; kesintiye de uğrayabilecek bir süreçtir. Öğrencilerin şevkini kırabilecek her durumdan kaçınmak gerekir. Veliler ve öğretmenler bu konuda da mutlaka duyarlı olmalıdır."

"ÖĞRENMEYE ARA VERİLMEMELİ"

Sömestr tatilinin pozitif değerlendirilmesi için sınıfların ayrılması gerektiğini belirten İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lise Koordinatörü Aydın Ataş, “Okula yeni başlamış öğrenciler için ayrı bir planlama yapılmalıdır. Geri kalan öğrenciler için ise tatil her kademeye göre farklı tasarlanmalıdır. Örneğin lise ve üniversite sınav gruplarındaki öğrencilerin için bu tatil inanılmaz verimli geçebilir. Daha küçük yaş gruplarında ise ilk kez karne alan öğrenciler için heyecan verici bir durum söz konusu. Onlar için de aslında hem dinlenmek hem kendini gerçekleştirmek anlamında bir olanak” dedi.

Ataş, yarıyıl tatilinin sosyalleşme açısından da bir fırsat olabileceğine değinerek, “Çalışan ebeveynler için iş oldukça güç ama çocuğuyla birlikte zaman geçirecek ebeveynler için güzel bir fırsat. Yaz aylarından beri öğrenciler de anne-babalar da yoğun bir tempo içindeler. Çocuklarıyla bir arada olmak, çocukların kardeşleriyle birlikte vakit geçirmesi ve belli konularda bazı ilişkileri yeniden tesis etmesi için de fırsat olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

YARGILAMAKTAN KAÇININ

Aydın Ataş, öğrenciye karşı yargılayıcı ve öğrenciyi suçlayıcı yaklaşımlardan kaçınmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Hem veliler hem de eğitimciler açısından bu belirleyicidir. Yargıladığınız zaman durum ummadığınız yere varabilir ve siz onu artık döndürebilecek kabiliyetten uzak kalabilirsiniz. Yargılamaktan kaçınmak kilit bir önemde."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:20
Öğle 13:19
İkindi 15:45
Akşam 18:07
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3