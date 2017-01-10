Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden örnek projeler

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan ve 2016-2018 dönemi Öğrenci Konsey Başkanlığı görevini yürüten Gökhan Bilü, Öğrenci Konseyi olarak yaptıkları çalışmalar, gerçekleştirmeyi planladıkları projeler ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Düzce Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere toplam 26 birimde temsilcileri olduğunu belirten Gökhan Bilü, öğrencilerin kendilerine rahatlıkla ulaşabildiğini ifade ederek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi.



Başkan olarak seçildiği günden bu güne öğrencilerin en çok ulaşım, bütünlemelerin kaldırılması ve yemekhane konularında sıkıntılarını dile getirdiğine dikkat çeken Gökhan Bilü, sorunların çözümü konusunda yetkili kişi ve birimlerle görüştüklerini ve önemli mesafeler kat ettiklerini sözlerine ekledi.



Düzce Üniversitesi’nin sosyal alanları artırma adına hızlı bir yatırım sürecine girdiğini ifade eden Bilü, içerisinde şelalelerin, çeşitli bitkileri, kafelerin yer aldığı Botanik Bahçesi, Sosyal Yaşam Merkezi ve halı saha gibi çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin sosyal etkinlik taleplerinin fazlasıyla karşılanacağını söyledi. Düzce Üniversitesi Yönetimi’nden kampüs içinde ring hattı oluşturulması ve bankamatiklerin sayısının artırılmasını talep ettiklerini belirten Gökhan Bilü, iyileştirme önerileri konusunda umutlu olduklarından söz etti.



Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Gökhan Bilü, Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğuyla birlikte film gösterimi düzenlediklerini, Akademik Koordinasyon Topluluğu (ÜNİAK) işbirliğiyle İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün konuşmacı olarak yer aldığı “15 Temmuz ve Büyük Anadolu Aklı” başlıklı konferansı organize ettiklerini söyledi. Düzce Belediyesi ile Üniversitede “İkametgâhını Taşı” kampanyasını yürüttüklerini belirten Öğrenci Konsey Başkanı, öğrenci topluluklarının desteğiyle Halep’teki insani drama dikkat çekmek ve İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısını kınamak amacıyla “Teröre Lanet Şehide Rahmet” yürüyüşü tertip ettiklerini dile getirdi. Akçakoca Yerleşkesinde İyi Gıda Topluluğuyla ortaklaşa hamsi etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gökhan Bilü, tüm etkinliklerde talep gelmesi halinde ilçelerden otobüs kaldırdıklarının altını çizdi.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile akademik ve idari birim yöneticilerine rahatlıkla ulaşabildiklerini ifade eden Gökhan Bilü, fikirlerini dile getirme ve sorunların çözümü konusunda Üniversite Yönetiminin kendilerine büyük destek verdiğini belirtti.



Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden de söz eden Öğrenci Konsey Başkanı Gökhan Bilü; mili, manevi ve kültürel değerleri yansıtan İstanbul, Bursa ve Çanakkale gibi şehirlerimize gezi düzenlemenin Öğrenci Konseyinin en temel amaçlarından biri olduğunu söyledi. Sektörle öğrenciyi buluşturmak, staj imkanları sunmak, iş hayatında uzman kişilerin tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, kendini ispatlamış firmaların katılımıyla Marka Tanıtım Fuarı düzenlemenin de gelecek hedefleri arasında olduğuna dikkat çekti.



Ayda bir kez sosyal içerikli film gösterimine devam edeceklerini belirten Gökhan Bilü, Bahar Şenliklerine katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirerek öğrenciler için faydalı olabilecek konferanslar serisi organize edeceklerini de ekledi.



Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde, öğrenciler tarafından Ülkemizde ilk kez Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Kongresi düzenleme planlarının olduğundan bahseden Gökhan Bilü, bu kongrede bölüm lisans mezunlarına yönelik KPSS’de nitelik kodu talebi, kadro imkanları, eğitim olanakları ve işbirliği konularında faydalı görüşmelerin gerçekleşebileceğine dikkat çekti.



Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde üniversite öğrencileri olarak birlik ve beraberlik içerisinde sükûnetlerini koruduklarını söyleyen Gökhan Bilü, “Milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bilinçli gençler olarak Ülkemiz için gövdemizi taşın altına koyuyoruz.” dedi.



Gökhan Bilü, “Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak 15 Temmuz ruhunu, birlik ve beraberliğinizi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Siyasi görüşlere göre hareket etmiyoruz. Tüm öğrencilerin ortak sorunları için Üniversitemiz, yerel yönetimler ve diğer kesimlerle işbirliği halinde çözüm üretmek amacıyla çaba sarf ediyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.