Düzce Üniversitesi'nde Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kuruldu

DÜZCE Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk kez Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü açıldı. Bu bölümde eğitim görecek öğrenciler, mezun olduklarında il müdürlüklerinde istihdam edilecek.Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi bünyesinde Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü açıldı. Yök tarafından açılması onaylanan önlisans bölüm, bu yıl ÖSYM tercih kılavuzunda 40 kişilik kontenjanı ile yer alacak. Bölümün açılması, 1 Nisan tarihi itibarıyle pasaport ve ehliyet işlemlerinin yapıldığı nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinde personel ihtiyacı, yetişmiş ve kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesine katkı sağlayacak.Düzce Valisi Zülkif Dağlı, bu bölümden mezun olacak kişilerin rahatça kamuda istihdam edileceğini ifade ederek, "Ülkemizde ilk defa üniversitemiz, meslek yüksekokulu bünyesinde Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü açılması, YÖK'ten geçen ay itibari ile çıktı. Bu ne demek? Yeni süreçte ehliyetler, pasaportlar, nüfus ve vatandaşlık il müdürlükleri tarafından veriliyor. Burada yeni kalifiye, işi bilen personellerin okullardan yetiştirilmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk üniversitemiz bünyesinde bu bölüm açılmış oldu. Onay verildi. Bu yıl ÖSYM kılavuzuna da girmekle birlikte öğrencilerimiz Türkiye’nin 81 ilinin tamamında ilimize bu bölümü seçmek için gelecekler. İlk olması anlamında önemli. 3 yıldır bu konunun takipçisiyiz. YÖK'ten 3 kez geri dönmesine rağmen çıkarılmış oldu. İlimiz için, meslek yüksek okulu için hayırlı olsun. Çocuklarımız için yeni bir iş alanı oluşturmuş olduk" dedi.Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ise bölümün 40 öğrenci kontenjanı ile açılacağını belirterek, "Bu bölüm çok önemli. 40 öğrenci kontenjanı ile bu yılki ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Eylülde ilk öğrencilerini karşılayacak. Özellikle pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine 1 Nisan tarihi ile itibarı ile geçmiş olması, bu il müdürlüklerimizin işlem hacmini genişletecek ve çeşitlendirecek. Bu anlamda demografiyi bilen, vatandaşlık bilgisini bilen, hukuk bilgisine sahip, yine kamu yönetimi bilgisine sahip çok farklı formasyonda bir öğrenci kitlesine ihtiyacımız var. Burada eğitim alan öğrencilerin de il müdürlüklerinde istihdam edilmesine ihtiyacımız var. Bu bölümde mezun olan öğrencilerimizi özel bir kodla KPSS puanları ile birlikte nüfus il müdürlüklerine memur olarak yerleşmesini de sağlarsak. bu program gerçekten amacına ulaşmış olacaktır" diye konuştu.'YENİ PERSONEL İHTİYACINI KARŞILAYACAK'Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz da bölümün açılması ile birlikte yeni personel ihtiyacının rahatça karşılanacağını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu bölümün geçmesi ile birlikte kıvanç duydum. 3 yıllık çalışma süreci oldu ve bu sene netleşti. Sayın valimizle YÖK'e gittik ve YÖK'ten geçince sevindik. İnşallah hayırlı olur. Dolayısı ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde işlem kapasitesi ve işlem yoğunluğu artmış durumda. Sürücü belgeleri, pasaportlar, yeni kimlikler nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine geçti. Dolayısı ile yeni personel ihtiyacı doğacak. Yaklaşık 10 bin üzerinde Türkiye genelinde pasaport ve ehliyet üzerinde çalışan, emniyet mensubu arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız asli görevlerine dönecek ve biz bu işleri bu personellerle yürüteceğiz. Bu vesile ile kamunun personel ihtiyacını karşılayacağız, hem de özel sektörde iş bulma imkanı sağlayacak. Baro ve avukatların yanında, noterlerin yanında rahatça çalışabilecekler. Aslında nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün ötesinde, tüm kamuda ve özel sektörde personel açığını kapatacak bir bölüm olacak."

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