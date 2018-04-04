Düzce'deki okullardan toplanan bağışlarla El-Bab'a ilkokul

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Valiliği tarafından başlatılan kampanyayla Suriye'nin El-Bab bölgesine Doğu Brata İlkokulu yaptırıldı.

Türk SilahIı Kuvvetleri'nce (TSK) Cerablus ve El-Bab başta olmak üzere güvenliği sağlanan Suriye'deki bölgelerde, çocukların sağlıklı koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri için Düzce Valiliği'nin onayıyla çalışma yapıldı. 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde okul yaptırılması için 18 Mayıs 2017 tarihinde Düzce'deki okullarda kampanya başlatıldı. Geçen yılın Temmuz ayında sonlandırılan kampanya kapsamında okullardan 168 bin 500 lira toplandı. Bağışlarla El-Bab'da yapımına başlanılan ilkokul inşaatı tamamlandı. 'Doğu Brata' adı verilen ilkokul, okul eğitim- öğretime açıldı.



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