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Düzce'de internet bağımlılığına karşı parkta oyun

DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Güvenli Çocuk' projesi kapsamında, hayatın sadece teknolojiden ibaret olmadığını göstermek amacıyla Kent Park içerisinde çeşitli oyun parkurları kurularak, çocukların hareketli ve eğlenceli vakit...

Düzce'de internet bağımlılığına karşı parkta oyun
DÜZCE İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Güvenli Çocuk' projesi kapsamında, hayatın sadece teknolojiden ibaret olmadığını göstermek amacıyla Kent Park içerisinde çeşitli oyun parkurları kurularak, çocukların hareketli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocukların internet ve teknoloji bağımlılığından korunması için 'Güvenli Çocuk' projesi başlatıldı. Proje kapsamında çocuklara hayatın sadece teknolojiden ibaret olmadığını göstermek amacıyla Düzce Kent Park içerisinde çeşitli oyun parkurları kurularak, çocukların park alanlarında vakit geçirmeleri sağlandı. 4 ortaokulun katılımı ile Kent Park içinde 'Bil-Kazan', 'Akıllı Kullanıcı', 'Uçan Kağıtlar', 'Renkli Ekran' ve 'Hedef-12' etkinlikleri gerçekleştirildi. Nisan ayı boyunca devam edecek etkinlik kapsamında parkurları tamamlayan öğrenciler 'Güvenli Çocuk Alanı' na ulaşmaya çalışacak. Çocuklar etkinliklerde yarışmanın ve oyun oynamanın keyfini yaşadı.
Proje ile ilgili olarak bilgi veren Düzce İl Sağlık Müdürü Op.Dr. İbrahim Özcan, "Bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet ve bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta, akademik başarılarını düşürebilmektedir. Teknoloji ve internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından teknoloji ile internetin bilinçsizce kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla Kent Park içerisinde oluşturulan parkurlar ile 'Güvenli Çocuk' etkinliği programı düzenlendi" dedi.

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