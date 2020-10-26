“Duvarların Ötesinde” projesi Boğaziçi’nde!

Çevreye duyarlı boya tekniği kullanarak devasa alanları kanvasa dönüştürmesiyle “Land Art”ın öncüsü kabul edilen Saype’ın, dünyanın en büyük insan zincirini yaratmak amacıyla 2019 yılında başlattığı “Beyond Walls” projesi kapsamındaki duraklarından biri de Boğaziçi Üniversitesi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı çimlerini doğada çözünebilen boyasıyla boyayarak etkileyici bir esere imza atan Saype, Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası misafir ağırlama programı Boğaziçi Chronicles kapsamında kampüste konaklayarak bir dizi etkinliğe katılıyor.

Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro kentlerinin ardından 15-30 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bir dizi proje gerçekleştiren Saype, Tekfen Holding desteğiyle düzenlenen Boğaziçi Chronicles kapsamında 27 Ekim gününde Boğaziçi Üniversitesi’nde bir Master Talk da verecek.

“İstanbul’da kendimi evimde hissettim”

Yaptığı çalışmalarla derin doğamızı sorgulamayı amaçlayan, aynı zamanda insanları karşılıklı yardımlaşmaya ve nezakete davet eden Saype, 26 Ekim günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle buluştu.

Eşinin de Türk olduğunu ve Türk kültürüne aşina olduğunu belirten Saype, “Değerlerimizi paylaşmak için ‘Duvarların Ötesinde’ projesini başlattık ve İstanbul’un bu projede olmaması kaçınılmazdı, çünkü bu şehir hem coğrafi hem de tarihsel anlamda farklı kültürlerin birleştiği bir yer olmuş. Benim için burada olmak bir onurdur, burada evimde hissettim,” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin geleceğe yeni bir kültür-sanat birikimi aktarmayı amaçlayan uluslararası misafir programı Boğaziçi Chronicles'ın yeni konuğu Saype, üniversiteye konuk olduğu süre boyunca Güney Kampüs Üstün Ergüder Meydanı çimlerini, içeriğinde bulunan su, kömür ve kireçtaşı gibi maddelerle yüzde 100 doğada çözünebilen boyasıyla boyadı.

Eserlerinde kendi buluşu olan doğal boyayı kullanıyor

2019 yılında Forbes dergisi tarafından sanat ve kültür alanında dünyada otuz yaşın altındaki en etkili otuz kişiden biri seçilen Saype, kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı. İnsanlara seslenmenin sıra dışı yollarını arayan Saype, kamusal alanlarda çimlere resim yaparak başladığı “Land Art” üretimi için yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabilen bir boya keşfederek devasa freskler yaratmaya başladı. Saype’ın “Land Art”a getirdiği doğa dostu yaklaşımın esas hedefi ise iyimserliği şiirsel bir üslupla bütünleştirerek sanatı insanlığın hizmetine sunmak...

Duvarların Ötesinde, dünyadaki en büyük insan zincirini sembolize ediyor

“Hayatlarımız ve eylemlerimiz bu dünyadaki varlığımızdan geriye kalacak izlerdir ve bu izlerle ne yapabileceğimizi ancak biz bilebiliriz,” diyen Saype’ın 2018 yılında Cenevre’de SOS Akdeniz Derneği için gerçekleştirdiği projesi dünyada büyük ses getirdi. Saype, 2019 yılında ise dünyadaki en büyük insan zincirini sembolik olarak yaratmak üzere küresel projesi olan “Duvarların Ötesinde” projesini başlattı. Dev proje, 30’dan fazla dünya kentini dolaşarak insanları karşılıklı yardımlaşmaya, nezakete ve birlikte yaşamaya davet ediyor. Saype “Duvarların Ötesinde” projesiyle, insanlığın kendi içinde ve aleyhine inşa ettiği gerçek duvarlarda etkileyici bir gedik açıyor.

Boğaziçi Chronicles son 7 yılda 11 uluslararası sanatçı, yazar ve düşünürü ağırladı

16-30 Ekim arasında Saype’ı konuk eden Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı Boğaziçi Chronicles, bugüne dek akademisyen ve yazar Susan Buck-Morss, yapımcı ve fotoğrafçı Akram Zaatari, besteci Juliana Hodkinson, edebiyat kuramcısı Michael Hardt, yazar Amitav Ghosh, yazar Alberto Manguel, aktivist ikili The Yes Men, antropolog Michael Taussig, gazeteci ve yönetmen Jocelyne Saab ile oyuncu ve yazar Sevgi Özdamar gibi kültür sanat insanlarını konuk etmişti.