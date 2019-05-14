Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den tek aday

İSTANBUL,() - Asya’nın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve yükseköğretimin Oscar’ı olarak bilinen Times Higher Education Asia (THE ASIA) 2019 sonuçlandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), ‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ ile dünyada 7 üniversitenin finale kaldığı değerlendirmede Türkiye’den tek üniversite olarak yer aldı.

THE ASIA üniversiteler zirvesi en başarılı Asya Üniversitelerini bir araya getirdi. Ödül verilen kategorilerde yüzlerce başvuru arasından finale kalan en iyi üniversiteler kurulan stantlarla, özel oturumlardaki sunumlarla politikalarını, stratejilerini ve faaliyetlerini anlattı. Ödül törenine İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş katıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Nail Öztaş, “Görünen o ki, eğitim, araştırma, uluslararasılaşma, öğrenci desteği, liderlik gibi konularda Asya ülkeleri şaha kalkmış durumda. Çin ve diğer doğu Asya üniversiteleri dünya liderliğine soyunmuş. Kararlılıkları, insan kaynağına, araştırma ve eğitime yaptıkları yatırımlar muazzam. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yeni YÖK’ün hedefleri arasında saydığı Türk üniversiteleri uluslararasılaşma hedefi gayretle ve ısrarla izlenmesi gereken bir hedef” şeklinde konuştu.

“BİLGİ ÇAĞI ÜNİVERSİTELERİ ÇOK FARKLI”

Yükseköğretimin geldiği noktada yaşanan dönüşümlerin çok etkileyici olduğunu belirten Öztaş, “Mars programı yürütenlerden, yapay zekâyı öğrenci seçiminde kullananlara, klasik ders kitaplarını ve sınavları kaldıranlara, öğrenci tarafından tasarlanan program diploması vermeye başlayanlara kadar geleceğin üniversitelerinin ne şekil alması gerektiği konusunda önemli bir arayış var. Bilgi çağının üniversitesi tasarımı, yönetimi, akademik personeli, öğrencisi, müfredatı, ölçme ev değerlendirme yöntemleri ile sanayi çağının üniversitesinden çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.