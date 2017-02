Dünyaca ünlü eğitimci Laura Woodword’dan “farklılaştırılmış eğitim” semineri

BAHÇEŞEHİR Koleji Yabancı Diller Bölümü İstanbul Bölge Toplantısı 13 İstanbul Kampüsü İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca öğretmenlerinin ve Marmara bölgesi 2’inci Yabancı Dil öğretmenlerinin katılımı ile Çamlıca Bahçeşehir Kolejinde gerçekleşti. Seminere katılan dünyaca ünlü eğitimci Laura Woodword “farklılaştırılmış eğitim” konulu bir sunum yaptı.



Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley ve ekibi tarafından yürütülen ilk oturumda Mayıs ayında tüm Türkiye Bahçeşehir Kolejlerinin katılımı ile gerçekleşecek olan Bahçeşehir Achievers Debate Tournament (Bahçeşehir Koleji Achievers Münazara Turnuvası) eğitimi verildi. İkinci oturumda tüm kampüslerde gerçekleştirilen uluslararası sınavlar ve kullanılan dijital kaynakların raporları mercek altına alınarak sonuçlar incelendi ve alınacak aksiyon planlarına karar verildi.



İkinci oturumda Teacher Trainer (Öğretmen Eğitmeni) Laura Woodward tarafından “How toTeach Reading by Giving Differentiated Instruction” ve “Classroom Management and Differentiation” (İngilizcede okuma dersinin farklılaştırma yöntemi ile işlenmesi, Farklılaştırma ve Sınıf Yönetimi) eğitimleri verildi, tüm öğretmenlerin katılımı ile sınıf içinde uygulanabilecek farklı yöntem ve teknikler kullanılarak örneklendirmeler yapıldı.



Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen eğitimlerde sınıf içinde okuma, yazma ve kelime öğretiminin farklı yöntemler kullanarak nasıl yapıldığına dair örnekler sunuldu. 2. Yabancı dillerde sınıf içinde aktif teknoloji kullanımına değinildi ve iPad uygulamaları kullanılarak örnek ders sunumları gerçekleştirildi. Son oturumda çocuk ve genç edebiyatına dair çalıştaylar yapıldı.



Seminer öncesinde etkinlik hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü İpek Bulduk Cooley, “Öğretmenlerimizin eğitimine farklı bir bakış açımız var. Eğitimin her şeyden önce anlamlı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu tarz eğitimleri, çalıştayları sene içinde sıklıkla yapıyoruz. Çünkü ülkemizde genel olarak bu tür çalıştay veya eğitimler sene içinde bir kez yapılıyor. Ardından sınıf içinde gözlem yapılmadan, öğrenilenlerin uygulanıp uygulanmadığı bilinmeden devam ediliyor” diye konuştu.



EĞİTİM PROGRAMLARI İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BELİRLENİYOR

Eğitimlerde öncelikle data analizi yaptıklarını dile getiren Bulduk, “Okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına bakıyoruz. Öğretmenlerimizi hangi konularda daha donanımlı hale getirebilirsek bu becerileri sınıf içinde uygulayabilirler bunları araştırıyoruz. Şu anda nerede olduğumuzu, bundan sonra ihtiyaçlarımızın ne olacağını, kısa ve uzun vadedeki planlamalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu analizler doğrultusunda eğitim programları hazırlanıyor” ifadelerinde bulundu.



“ÖĞRENME İHTİYACI HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ”

Öğretmenlere farklılaştırılmış eğitim konusunda seminer verecek olan Laura Woodword’dan söz eden Bulduk, “Öğretmenlerimiz kendisinden farklılaştırılmış okuma teknikleri üzerine eğitim alacaklar. Bir yabancı dili edinme sırasında okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi farklı beceriler gerekiyor. Bu becerilerin öğrencilere kazandırılabilmesi için belirli stratejiler ve metotlar var. Bu seminerde bu konulara değinilecek” dedi. Bu konuda sadece kendi okulları için değil Türkiye adına da bir bilinç yaratmak istediklerini belirten Bulduk, “Öğretmenlerimizin de aynı öğrencilerimiz gibi farklılaştırılmış profesyonel deneyimlere ihtiyaçları var. Zaten alt yapıları çok kuvvetli ama öğrenme ihtiyacı hiçbir zaman bitmez” diyerek sözlerini noktaladı.



“ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR”

Seminerde neler paylaştıklarını anlatan Laura Woodword ise şöyle konuştu:

“Her öğrencinin ihtiyaçları farklı olabiliyor. Özellikle okuma stratejileri üzerine konuşmalar yaptık. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılarken sınıfta kontrolü sağlamak ve öğretmenlerimizi rahatlatmak adına önemli strateji ve metotlara değindik. Bu tarzda faydalı olacağına inandığımız paylaşımlar yaptık. Kullanması zor teknikler yerine sınıf içerisinde çok daha pratik olarak ulaşabilecekleri, zaten öğretmenlerimizin çoğunluğunun da vakıf olduğu ama uzun zaman kullanılmadığı için atıl kalan birçok terminoloji, teknik ve strateji, içerisinde ufak tefek değişiklikler yapılarak ve günümüze uyarlanarak tekrar hayata geçirildi.”



(FOTOĞRAF)