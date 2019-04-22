Dr. Suat İ. Günsel’e ‘Vatan Evladı Altın Madalyası’ verildi

LEFKOŞA, () - YAKIN Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e Azerbaycan Dede Korkut Vakfı'ndan, ‘Vatan Evladı Altın Madalyası’ verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünyada tanıtılması, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesinde gösterdiği önemli hizmetler için Azerbaycan'ın Milli Dede Korkut Vakfı tarafından ‘Vatan Evladı Altın Madalyası’ takdim edildi.

Dr. Suat Günsel'e altın madalyası Dede Korkut Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Azerbaycan Dünyası dergisinin baş editörü Prof. Eldar ismailov ve Vakfın Türkiye ve KKTC’ den sorumlu temsilcisi Prof.Dr. Refik Aziz tarafından takdim edildi.

YDÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende, YDÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Mustafa Kurt hazır bulundu. Törende Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Prof. Dr. Eldar İsmailov ve Prof.Dr. Rrefik Aziz birer konuşma yaptı.

“YAPTIKLARI TÜRK DÜNYASI İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Dede korkut Vakfı Başkanı Prof. Dr. Eldar İsmailov takdimde yaptığı konuşmasında, “YDÜ’nün eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında yaptıkları Türk dünyası için gurur kaynağı ve büyük manevi bir değerdir. Dr. Suat Günsel, Türk dünyasında ilk kez Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında tüm Türk dünyası ressamlarını bir araya getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“TOPLUMLARIN KÖKLEŞMESİNDE KÜLTÜR VE SANATIN DEĞERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Dr. Suat Günsel ise konuşmasında, YDÜ’de eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeler ile kültür ve sanat alanındaki gelinen son noktayı anlattı. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bugüne kadar temel atma töreninden sadece 8 ay geçmesine rağmen Türk dünyasını temsil eden 7 bine yakın eserin yer aldığı bir alan oldu ve yüzlerce Türk dünyası ressamının çalışma yapmasına olanak sağlandı. Eğitim, sağlık, kültür ve sanat her bir toplum için çok önemlidir. Toplumların kökleşmesinde kültür ve sanatın ne kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Bana layık görülen madalya için onur duyuyorum. Azerbaycan Dede Korkut Vakfı’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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