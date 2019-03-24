Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama

Down sendromlu bireyler akranlarıyla bir araya geldi

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen down sendromlu bireyler, iki gün boyunca akranlarıyla bir araya geldi. Gençler, resim, müzik ve spor aktivitelerini...

Down sendromlu bireyler akranlarıyla bir araya geldi
21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen down sendromlu bireyler, iki gün boyunca akranlarıyla bir araya geldi. Gençler, resim, müzik ve spor aktivitelerini birlikte yaptı.

İlk etkinlik 20 Mart tarihinde üniversitenin Kartal yerleşkesinde bulunan kış bahçesinde gerçekleşti. Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilara Özer ve down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptılar. Özer ve Utlu’nun konuşmalarının ardından Down Sendromlu Özel Sporcu Yasemin Hazal Sarısoy ve annesi Fatma Sarısoy’un konuşmaları sonrasında gerçekleşen dans gösterisiyle birlikte etkinlik sona erdi. 

Etkinliğin ikinci ayağı 21 Mart tarihinde Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü’nde gerçekleşti. İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile 'Aktifiz Toplumun İçindeyiz: Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi' projesi kapsamında düzenlenen '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği, Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüs Müdürü Burcu Özpirinçci ve Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilara Özer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından down sendromlu bireyler hazırladıkları dans gösterisini sergiledi. Etkinlikte, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri ve Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle resim ve müzik atölyelerinde bir araya gelen down sendromlu bireyler, birlikte aktiviteler gerçekleştirdi. Resim ve müzik aktivitelerinin ardından fiziksel aktivitelerle devam eden etkinlik,“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”ne katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328