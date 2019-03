Down sendromlu bireyler akranlarıyla bir araya geldi

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen down sendromlu bireyler, iki gün boyunca akranlarıyla bir araya geldi. Gençler, resim, müzik ve spor aktivitelerini birlikte yaptı.

İlk etkinlik 20 Mart tarihinde üniversitenin Kartal yerleşkesinde bulunan kış bahçesinde gerçekleşti. Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ve Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilara Özer ve down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptılar. Özer ve Utlu’nun konuşmalarının ardından Down Sendromlu Özel Sporcu Yasemin Hazal Sarısoy ve annesi Fatma Sarısoy’un konuşmaları sonrasında gerçekleşen dans gösterisiyle birlikte etkinlik sona erdi.

Etkinliğin ikinci ayağı 21 Mart tarihinde Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü’nde gerçekleşti. İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile 'Aktifiz Toplumun İçindeyiz: Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi' projesi kapsamında düzenlenen '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği, Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüs Müdürü Burcu Özpirinçci ve Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilara Özer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından down sendromlu bireyler hazırladıkları dans gösterisini sergiledi. Etkinlikte, İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri ve Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle resim ve müzik atölyelerinde bir araya gelen down sendromlu bireyler, birlikte aktiviteler gerçekleştirdi. Resim ve müzik aktivitelerinin ardından fiziksel aktivitelerle devam eden etkinlik,“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”ne katılan öğrencilere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.