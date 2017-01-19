Dönem tatilini verimli geçirebilmek için 5 öneri

Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut ebeveynlere hem karne için hem de tatil sürecinde çocuğa karşı uygulanması gereken davranışlar konusunda önerilerde bulundu.



Ödevleri son güne bırakmayın



Verilen ödevleri son günlere bırakmayın. Çocuğunuzla birlikte ödevleri yetiştirmek için strese girmeyin. Çocuğunuzun durumuna göre bir program dahilinde hem eğlenin hem de ödevleri yapın.



Günde 2 saat ödevlere ayırın



6-12 yaş aralığındaki çocuklarınıza veli-öğretmen iş birliği içinde hem ödev hem eğlencenin olduğu günlük programlar yapılabilir. 12 yaştan büyük çocuklar kendi programlarını daha rahat oluşturabilirler. Sabah saatleri 2 saati ödevlere ayırmak yeterli olacaktır.



Sosyal aktiviteleri kaçırmayın



Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere katılın. Şehir dışındaki eş-dost ve akrabaları ziyaret etmek, sosyal etkinliklere katılmak, sporla ve hobilerle uğraşmak önemli. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeye çalışın.



Kötü karneye kızmayın, iyi karneyi takdir edin



Çocuğa sakince böyle şeylerin olabileceğini, yeterli çalışmadığı için notunun düşük olduğunu söyleyin, ikinci dönem notunu düzeltmesi konusunda onu yüreklendirin. İyi karne getiren çocuğu ise takdir edin. Pahalı hediyeler almak, çocuğun ödüle kavuşmak için iyi not getirmesine, ödülün olamayacağı ortamlarda çalışmamasına neden olacaktır. Bunun yerine iyi gelmiş karneleri takdir etmek, övmek ve iyi dileklerde bulunmak, manevi olarak değerli bazı armağanlar vermek uygun olabilir.



Tablet ve bilgisayar kullanımını abartmayın



Tablet ve bilgisayar gibi aletlerin ihtiyaca yönelik kullanılmasına izin verin. Yani bir şey araştırmak, adres-telefon bakmak, ödev hazırlamak, eğlenmek vs. gibi durumlarda kullanılabilir. Bağımlılık şeklinde kullanımlar olmaması için ihtiyaç durumu bittiğinde dijital olmayan dünyaya geri dönmek gerekir.

