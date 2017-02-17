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Doktordan mezun olduğu liseye kütüphane

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), () - DENİZLİ'de yaşayan doktor Hasan Doğan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mezun oldğu İnebolu Anadolu Lisesi'ne kütüphane ve zeka sınıfı yaptırdı. İnebolu Anadolu Lisesi'nde Dr. Hasan...

Doktordan mezun olduğu liseye kütüphane

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), () - DENİZLİ'de yaşayan doktor Hasan Doğan, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mezun oldğu İnebolu Anadolu Lisesi'ne kütüphane ve zeka sınıfı yaptırdı.
İnebolu Anadolu Lisesi'nde Dr. Hasan Doğan Kütüphanesi ve Zeka Sınıfı törenle açıldı. Törende konuşan Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, eğitime verdiği katkı nedeniyle Hasan Doğan'a teşekkür etti. Doğan ise, 39 yıl sonra İnebolu'ya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Doğan, "Bizim dönemimizde okulda cıvıldayan o çocukların sesleri kulağımda. Burası hatıralarımla dolu bir yer. İnebolu bizi adam eden bir yer. Buradan aldığım eğitime ahde vefa olarak yapılmış olan bu sınıf ile eğitime küçük de olsa katkımızın bulunması beni çok sevindirdi. Çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum" dedi.
Doktor Hasan Doğan, kütüphane ve zeka sınıfının açılışından sonra öğrencilerle bir araya gelerek anılarını anlattı.

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