Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan YÖK’ün ‘öğrenci kontenjanı’ kararına destek

İSTANBUL, () – İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde uluslararası öğrenci sınırının kaldırılması yönündeki kararını desteklediğini söyledi. Doç. Dr. Aydın, “Türkiye’deki 145 binin üzerine uluslararası öğrenci var. Ekonomiye katkıları ise 4 milyar dolar” dedi.

YÖK üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

Karara ilişkin açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Alınan karar çok olumludur. Şu anda dünyada 5.5 milyon civarında uluslararası öğrenci var. Ekonomiye katkıları ise 250 milyar doları buluyor. Bir öğrenci bulunduğu ülkeye ortalama 40 bin dolar katkı sağlıyor. Bu para sadece üniversitenin kasasına girmiyor, ülkedeki birçok sektör de faydalanıyor” diye konuştu.

2023 HEDEFİ: 350 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Yoğun çalışmalar sonucundan Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısını yukarı çektiklerini belirten Doç. Dr. Aydın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı hedefleri arasında eğitim camiasının önüne, uluslararası öğrenci sayısının 350 bine çıkarılması yönünde hedef koymuştu. Şu anda öğrenci sayısı Türkiye’de 145 binin biraz üzerinde. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki (TİM) çalışmalarımız başlamadan önce rakam 35 bindi. Yoğun çalışmalar sonucunda bu rakama ulaştık. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı 4 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERE ‘TOPLU SEFERBERLİK’ ÇAĞRISI

YÖK’ün bu kararı almadan önce üniversitelerin istedikleri kadar yabancı öğrenci alamadığını dile getiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Kontenjanlar üzerindeki sınırlamanın kalkmasıyla beraber artık üniversitelerimiz bu işe dört elle sarılarak inanıyorum yakın bir tarihte 2023 hedefleri kapsamında 350 bin öğrenci rakamına ulaşacağız. Üniversitemizde 6 bin uluslararası öğrencimiz var. Bu çalışma sadece bizimle olmaz bütün üniversitelerin bu konuya ‘toplu seferberlik’ mantığıyla yaklaşarak bu rakamı yakalayabiliriz. Bunun sonucunda da ülkeye en az 15 milyar dolarlık girdi sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu çalışmalarla ülkemizin cazibe merkezi olmaması için hiçbir neden yok zaten o yola şu anda girdik” dedi.