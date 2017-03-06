Doç. Dr. Keleş: Mühendislik reformu ön şart

ADANA Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Abdullah Emre Keleş, Türkiye'nin konut açığında görev alacak mühendislerin yetiştirilebilmesi için, reformun şart olduğunu söyledi.İnşaat sektörünün tüm Türkiye'de yükselen bir ivme gösterdiğini belirten Yrd.Doç.Dr. Keleş, 18 milyon konut stoku bulunan Türkiye'nin, 2023 yılına kadar 7.5 milyon yeni konuta daha ihtiyacı olacağını belirtti.Önümüzdeki yıllarda nüfus artışına göre oluşacak konut ihtiyacını karşılamak için kentsel dönüşüm projeleri hariç her yıl en az 450 bin ek konut yapılması gerektiğinin öngörüldüğünü belirten Yrd.Doç.Dr. Keleş şöyle konuştu:"Türkiye genelinde değerlendirme yapmak gerekirse mezunlarımız okul bitip piyasaya çıktığında kendisini sudan çıkmış balık gibi hissettiklerini belirtmektedir. Bu durum acı verici. Teori ile pratiği harmanlamanın, okurken şantiyelerden, proje bürolarından destek almanın, karşılıklı iş birliği yapmanın tam zamanı. Bu yönde çalışmalarımız devam etmekte. Mezun olan öğrencilerimizin sadece birer aylık stajlarda sahayı ve ileride çalışabileceği işi görerek piyasaya çıkmasını istemiyoruz."SİSTEM YENİDEN KURGULANSINİyi eğitim almış mühendisler yetiştirebilmek için reforma ihtiyaç duyulduğunu belirten Keleş sözlerini şöyle sürdürdü:"İşverenler kendilerine başvuran veya birlikte çalıştıkları mühendisleri işlere dair bilgili bulmuyor, üniversite öğretimlerinin yetersiz olduğundan dem vuruyor. Üniversiteler, mühendis adayı olarak sınavda başarılı olarak kendilerine gelen gençlerin liseden yeterince dolu gelmediğini, liseler ortaokul eğitiminin eksik olduğunu düşünüyor. Bu silsile suçlamalar ana sınıfına kadar iniyor. Yukarıda sayılan eğitimin tüm ayaklarının elini taşın altına koyacağı çalıştay ve benzeri çalışmalarla sistemin yeniden kurgulanarak yola devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi eğitim almış mühendisler yetiştirebilme ve sektöre sunabilmenin bu gibi çalışmalarla topyekun bir seferberlik ilan edilerek sağlanabileceği ortaya çıkmaktadır. Piyasanın ihtiyacı olan mühendisleri yetiştirebilmemiz için mühendislik reformu ön şart olarak görünmekte. Eğitimde gerçek anlamda kaliteyi ancak bu şekilde oluşturabiliriz."

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