Diyarbakır'da 'Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu' başladı

DİYARBAKIR'da bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Sempozyum kapsamında arkeoloji alanında 450 bildiri sunulacak.

Beş gün sürecek olan sempozyumun ilk oturumuna Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyarbakır’ın, dünyanın kadim şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, dünyanın kadim şehirlerinden bir tanesidir. İnsanlık tarihinin başlangıcıyla beraber, insanlık tarihine şahitlik etmiş kadim medeniyetlerin uygarlıkların birçok eserini barındıran, kültürel miras konusunda en önemli merkezlerimizden bir tanesidir. Bakanlık olarak, bu kültürel mirasın yaşatılması, insanlığın hizmetine sunulması, gelecek kuşaklara aktarılması için son derece önemli olduğundan yola çıkarak, büyük sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 41'incisi düzenlenen arkeoloji sempozyumunda çok değerli fikirler, Türkiye'nin kültürel mirasındaki birikimi ve değerleri enine boyuna tartışacak çok güzel sonuçlar ortaya konulacak. Bizler bu fikirlerden nasıl faydalanırız, bunun arayışı içerisinde olacağız" dedi.

'İNSANLIĞIN ORTAK MİRASINI ANLAMAMIZA CİDDİ KATKILAR SUNACAK'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise sempozyumun, insanlığın ortak mirasını anlamaya ciddi katkılar sunacağını ifade ederek, "Böylesi anlamlı, önemli ve uluslararası çapta değerli bir buluşmayı Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri için Kültür ve Turizm Bakanımıza, içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, hem Diyarbakır hem bölge merkezli, hem de uluslararası alanda yapılan kazı ve çalışmaların sonuçlarını içerir bir buluşma olur. Tarihi geçmişi ve şüphesiz buna bağlı olarak sahip olduğumuz insanlığın ortak mirasını anlamamıza çok ciddi ve değerli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

'2021 YILININ ZERZAVAN KALESİ YILI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Talip Gül de 2021 yılının 'Zerzavan Kalesi Yılı' olması için başlattıkları çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "5 gün sürecek ve 5 ayrı salonda eş zamanlı olarak devam edecek bu sempozyumda 450 civarında bildiri sunulacaktır. Seyirci olarak yaklaşık 2 bin kişi bu 5 gün içerisinde 5 salonda devam edecek sempozyumda katılımcı olarak yer alacaktır. Geçtiğimiz sene içerisinde Zerzevan Kalesi'ni 352 bin kişi ziyaret etti. 2019 yılında bu sayının 1 milyon civarında olacağını tahmin etmekteyiz. Bu vesileyle 2021 yılının Zerzavan Kalesi yılı olması için, hazırlıklarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu. Sempozyum, çeşitli oturumlarla devam etti.

FOTOĞRAFLI