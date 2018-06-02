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Diyarbakır'da öğrenci ve velilerin sınav heyecanı

DİYARBAKIR genelinde 27 bin 273 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Veliler de okulların çevresinde çocuklarını dua ederek bekledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı LGS'ye Diyarbakır'da...

Diyarbakır'da öğrenci ve velilerin sınav heyecanı
DİYARBAKIR genelinde 27 bin 273 8'inci sınıf öğrencisi Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Veliler de okulların çevresinde çocuklarını dua ederek bekledi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı LGS'ye Diyarbakır'da giren öğrenciler saat 09.30'da başlayan ilk oturum için sabah saatlerinden itibaren okullara geldi. Diyarbakır genelinde 113 okuldaki, 1582 salonda, 27 bin 273 öğrenci sınava girdi. İkinci oturumu saat 11.30'da başlayan sınavda, 3 bin 400 öğretmen görev yaparken, çok sayıda polis de güvenlik önlemi aldı. Bazı okullarda sınav belgesi veya kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmadı. Sabah saatlerinden itibaren çocukları ile birlikte okullara gelen anne ve babalar ise sınav boyunca çocukları için Kuran okuyup dua etti.

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