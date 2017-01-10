Diyarbakır Bağlar'dan çıkan TEOG zaferi

DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'ndeki Koşuyolu Ortaokul'unda eğitim gören 8'nci sınıf öğrencisi Esra Çukur, bir çok imkansızlıklara rağmen girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Giriş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru yanıtlarayarak, Türkiye birincilerinden biri oldu.



Diyarbakır'da devlet okullarında eğitim gören 4 birinciden biri olan Esra Çukur, "Mahallemizde elektrik kesintileri yaşınıyordu. Bir dönem öğretmenlerimizin büyük kısmı açığa alındı. Buna rağmen çalıştım ve birinci oldum. Özel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum" dedi.



TEOG sınavlarının sonuçları geçen hafta sonu açıklanırken, Diyarbakır'da 12'si özel okul, 4'ü devlet okulu olmak üzere toplam 16 öğrenci sınavda bütün soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Türkiye birincilerinden biri de Diyarbakır'da toplumsal olayların sık sık yaşandığı Bağlar İlçesi'nde bulunan Koşuyolu Ortaokulunda eğitim gören Esra Çukur oldu. Babası aşçı, annesi ev hanımı olan ve 3 kardeşi bulunan Esra'nın, yaşanan olaylar nedeniyle okulunun bir ara kapalı kalması ve ardından bir çok öğretmeninin açığa alınmasına rağmen büyük bir başarı sağlayarak TEOG'da Türkiye birinciliği alması hem öğretmenlerini hem de ailesini gururlandırdı.



MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞTI



Evinin bulunduğu ilçede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine rağmen mum ışığında çalışmak zorunda kalan Esra Çukur, TEOG sınavı yaklaştığında derslere yoğun çalıştığını söyledi. Esra şöyle dedi:



"TEOG sınavına 1 ay kala ders çalışmaya yoğunluk verdim. Okul dışında ders çalışmalarımı genelde evde yapıyordum. Mahallemizde sık sık elektrikler kesiliyordu. yaşınıyordu. Ama bu durum benim ders çalışmamı engellemedi. Mum ışığında bile ders çalışıp başardım. Hedefim Galatasaray Lisesi'ni gitmek. Buraya gittiğimde çok iyi bir eğitim alacağıma inanıyorum. Özel okullarda okumak istemiyorum, devlet okulunda okumak istiyorum."



'KENDİMİZE İNANDIK, GÜVENDİK VE EN İYİSİ OLMAYI BAŞARDIK'



Esra Çukur'un eğitim gördüğü Koşuyolu Ortakolu Müdürü Ramazan Özdemir, öğrencisi Esra Çukur'u elde ettiği bu başarı nedeniyle altınla ödüllendirerek, başarısını okula astığı büyük afişle duyurdu. 1.5 yıl önce okula ilk geldiğinde koşulların sıkıntılı olduğunu bildiğini belirten Müdür Ramazan Özdemir şunları söyledi:



"Rahat ve kolay olan yerde herkes çalışabilir. Önemli olan imkansızlıktan bir şeyleri başarmaktır. Öğrencilerimizin başarılarına, hafta sonları uygulanan yetiştirme kursu çok faydalı oldu. İmkanı olmayan öğrenciler, bu sayede hafta sonlarını ders çalışarak değerlendirdiler. Bu zor şartlar altında ve yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen kendimize inandık, güvendik ve en iyisi olmayı başardık."



Esra Çukur'un Türkçe Öğretmeni Nimet Cemal da, okulun bütün imkansızlıklarına rağmen TEOG'da Türkiye birincisini çıkarmanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.