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Din dersi eylemi sona erdi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin zorunlu din dersinin kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen oturma eylemi sona erdi.

Din dersi eylemi sona erdi


Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin zorunlu din dersinin kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen oturma eylemi sona erdi.


 
Çeşitli Alevi dernekleri ile bazı siyasi partilerin destek verdiği Pir Sultan Abdal Kültür Escort Şişli Derneği üyeleri, dün, zorunlu din dersinin kaldırılması istemiyle Kızılay'da, Sakarya Caddesi'ndeki meydanda 24 saat süreyle oturma eylemi başlatmıştı.

Geceyi burada geçiren eylemciler, sabah saatlerinden itibaren düzenlenen Semah gösterilerini izledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Fevzi Gümüş, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, zorunlu din dersi uygulamasının Escort Pendik kabul edilemez olduğunu belirterek, çocuklarının bu uygulama nedeniyle adeta asimile edildiğini savundu. Gümüş, sonuç alıncaya kadar eylemlerinin süreceğini bildirdi.

Açıklamanın ardından, 'Zorunlu din dersi kaldırılsın', 'Alevi kültürü Escort Ataköy engellenemez', 'Canların yolu engellenemez' sloganları atan gruptakiler, eylemi sonlandırarak dağıldı

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